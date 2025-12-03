Firmo horas extras en nombre de quien se encontraba en prisión

En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.