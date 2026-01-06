Avanza el mantenimiento vial en las chacras de Choele Choel

Desde esta semana, las tareas se concentran en el sector de Paso Piedras, donde el equipo de mantenimiento vial municipal realiza trabajos de reparación, nivelación y acondicionamiento de los caminos rurales. El operativo se extenderá durante varios días y continuará la próxima semana en La Rinconada, con el objetivo de cubrir de manera integral todo el sector rural.



El mantenimiento de los caminos en las chacras forma parte de una planificación sostenida que se replica también en los barrios y accesos de la ciudad, atendiendo una red vial extensa que requiere presencia permanente del Estado municipal.



En ese marco, desde el municipio señalaron que contar actualmente con tres motoniveladoras operativas permite sostener trabajos simultáneos en distintos puntos de Choele, optimizando tiempos y mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas de vecinos y productores.



Las tareas se desarrollan con maquinaria y personal municipal, reforzando una política de mantenimiento continuo que apunta a mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la producción local y acompañar a quienes trabajan diariamente en el sector rural.