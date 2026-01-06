Avanza el mantenimiento vial en las chacras de Choele Choel

Un hombre de 69 años fue detenido el sábado por la noche en Choele Choel, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El incidente ocurrió cuando la mujer alertó a la policía sobre la presencia del hombre frente a su vivienda, violando las medidas cautelares que habían sido dictadas para su protección.
La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha un nuevo operativo de mantenimiento vial en las chacras y sectores rurales de la ciudad, con trabajos que buscan garantizar la transitabilidad y acompañar la actividad productiva durante todo el año.
Desde esta semana, las tareas se concentran en el sector de Paso Piedras, donde el equipo de mantenimiento vial municipal realiza trabajos de reparación, nivelación y acondicionamiento de los caminos rurales. El operativo se extenderá durante varios días y continuará la próxima semana en La Rinconada, con el objetivo de cubrir de manera integral todo el sector rural.
El mantenimiento de los caminos en las chacras forma parte de una planificación sostenida que se replica también en los barrios y accesos de la ciudad, atendiendo una red vial extensa que requiere presencia permanente del Estado municipal.
En ese marco, desde el municipio señalaron que contar actualmente con tres motoniveladoras operativas permite sostener trabajos simultáneos en distintos puntos de Choele, optimizando tiempos y mejorando la capacidad de respuesta ante las demandas de vecinos y productores.
Las tareas se desarrollan con maquinaria y personal municipal, reforzando una política de mantenimiento continuo que apunta a mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la producción local y acompañar a quienes trabajan diariamente en el sector rural.
En la madrugada del jueves, personal de la Comisaría 8º de Choele Choel intervino en un procedimiento por desobediencia a una orden judicial tras un llamado al sistema de emergencias. La denuncia indicaba inconvenientes entre una mujer y su ex pareja, quienes contaban con medidas cautelares de prohibición de acercamiento.
Río Negro fotogénica
La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.
