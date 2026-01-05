Nueva edición de la tradicional corrida de reyes

La corrida de reyes 2026 tendrá lugar el 11 de enero en el paseo de la costa.



Se trata de una actividad gratuita y está previsto que las acreditaciones se realicen a las 20 horas.



Habrá medallas para todos los atletas.



Podrán participar categorías damas, caballeros, 1 año, 2-3 años 4-5 años 6-7 años 8-9 años y 10-11 años.



El evento es organizado por la municipalidad de Choele Choel, de la mano de Martín Pehuenche.