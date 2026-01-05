La Municipalidad de Choele Choel puso en marcha un nuevo operativo de mantenimiento vial en las chacras y sectores rurales de la ciudad, con trabajos que buscan garantizar la transitabilidad y acompañar la actividad productiva durante todo el año.
El día 11 de enero, Choele vivirá una nueva edición de la tradicional Corrida de reyes que cada año convoca un buen número de participantes, sobre todo los niños que comienzan a sumarse a la actividad atlética.Regionales - Choele Choel05/01/2026
La corrida de reyes 2026 tendrá lugar el 11 de enero en el paseo de la costa.
Se trata de una actividad gratuita y está previsto que las acreditaciones se realicen a las 20 horas.
Habrá medallas para todos los atletas.
Podrán participar categorías damas, caballeros, 1 año, 2-3 años 4-5 años 6-7 años 8-9 años y 10-11 años.
El evento es organizado por la municipalidad de Choele Choel, de la mano de Martín Pehuenche.
Un hombre de 69 años fue detenido el sábado por la noche en Choele Choel, acusado de desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja. El incidente ocurrió cuando la mujer alertó a la policía sobre la presencia del hombre frente a su vivienda, violando las medidas cautelares que habían sido dictadas para su protección.
Este martes desde las 9:30 de la mañana dará inicio una nueva edición de la Colonia de Verano en Choele Choel, una propuesta gratuita impulsada por la Municipalidad que apunta a ofrecer a niños y niñas de la ciudad un espacio de encuentro, aprendizaje y diversión durante el receso estival.
En la madrugada del jueves, personal de la Comisaría 8º de Choele Choel intervino en un procedimiento por desobediencia a una orden judicial tras un llamado al sistema de emergencias. La denuncia indicaba inconvenientes entre una mujer y su ex pareja, quienes contaban con medidas cautelares de prohibición de acercamiento.
Mientras los espacios verdes, las plazas y la zona del río siguen siendo puntos de encuentro cotidianos para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Choele Choel continúa con un trabajo de fumigación sostenida y la prevención permanente contra la proliferación de mosquitos.
La Municipalidad de Choele Choel reordenó su parque automotor y sumó un nuevo predio para mejorar los servicios.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
Río Negro fotogénicaProvinciales05/01/2026
La Legislatura de Río Negro a través de su Editorial lanzó el concurso fotográfico “Río Negro Fotogénica”, una convocatoria abierta a residentes de toda la provincia que busca registrar, preservar y poner en valor la identidad cultural, social y natural del territorio rionegrino a través de la imagen. El certamen está dirigido a personas de distintas edades y trayectorias, y propone reunir miradas diversas que expresen la singularidad del paisaje, el trabajo, la vida urbana y la biodiversidad de Río Negro.
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.