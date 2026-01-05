Los reyes magos llegan a Beltrán

La magia de los reyes magos se hará presente en la plaza 9 de julio de Luis Beltrán este lunes 5 de enero.



La cita es desde las 19 horas para uñcicir una tarde llena de alegría y diversión.



En la oportunidad se podrá disfrutar de la Fiesta de la Espuma, además de la magia de los Reyes Magos.