Fueron satisfactorio los resultados del control bacteriológico en el río en la zona del camping municipal de Luis Beltrán
Los reyes magos llegan a Beltrán
Cómo cada año los reyes magos llegan a Beltrán para la alegría de los más pequeñosRegionales - Luis Beltrán05/01/2026
La magia de los reyes magos se hará presente en la plaza 9 de julio de Luis Beltrán este lunes 5 de enero.
La cita es desde las 19 horas para uñcicir una tarde llena de alegría y diversión.
En la oportunidad se podrá disfrutar de la Fiesta de la Espuma, además de la magia de los Reyes Magos.
Intiman a propietarios de terrenos en Luis Beltrán a cumplir con el desmalezamiento y adecuación de los mismos
El guinche ñato y su chofer nadador
El Campamento de Agua y Energía de Luis Beltrán conserva a un original camión que brindó innumerables servicios en costas del río, canales y chacras.
Los días 10 y 11 de enero de 2026 en instalaciones del Club Social y Deportivo Beltrán, se desarrollará la primera etapa del tour rionegrino de beach voley categoría menores.
Proponen declarar Monumento Histórico Provincial a la Bodega de los Salesianos de Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán07/01/2026
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un proyecto de ley para declarar Monumento Histórico Provincial a la histórica Bodega de los Salesianos, ubicada en la localidad de Luis Beltrán, por su alto valor histórico, educativo, cultural y productivo dentro del desarrollo de la vitivinicultura de la Patagonia Norte.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Cultura, informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para integrar el Coro Estable “Ekkos del Río”.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que se encuentra vigente un sistema de descuentos destinado a beneficiar a los contribuyentes que opten por el pago anual de tasas municipales.
Desde el presente año el camping de Luis Beltrán contará con el servicio de guardavidas durante los fines de semana
Un hombre fue detenido la noche del sábado tras un incidente de violencia doméstica ocurrido en la intersección de las calles San Martín y Dr. Molina, de Lamarque. El llamado de alerta informó sobre una discusión de pareja que rápidamente se tornó violenta.
La regata Internacional del Río Negro en su edición 50 contará con la participación de 19 palistas de la región del Valle Medio.