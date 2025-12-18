Culminaron las capacitaciones de la fundación potenciar

Ambos cursos se desarrollaron en el marco del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Luis Beltrán, la Secretaría de Trabajo y la Fundación Potenciar.

Estuvieron presentes en el acto el Intendente municipal Robin del Rio, Secretaria de Trabajo de la Provincia de Rio Negro María Martha Aviléz, Sub Secretaria de Capacitación y Empleo Eliana Schutt y Silvia Stiep por parte de la Fundación Potenciar.

Estas capacitaciones oficio llegan a la localidad a partir de la articulación conjunta entre las tres instituciones, que comenzaron a generar las primeras conversaciones al respecto en plena segunda edición de la Feria de Carreras organizada por la Municipalidad.

De esta forma se acercó a la comunidad instrumentos teóricos y prácticos para comenzar a formarse en el marco de una provincia de perfil industrial, es una acción fundamental.

“Estamos más que felices con los resultados y felicito a los protagonistas. A la distancia estuvimos presentes siempre. Han realizado un esfuerzo increíble como grupo” señaló Silvia Stiep Relaciones Publicas Potenciar

“Esto que empezó como un proyecto que tal vez lo veíamos muy lejano, pudimos concretarlo porque hubo mucho compromiso para alcanzarlo. Quiero rescatar la palabra “cercanía”. Que ustedes puedan tener acceso a estas capacitaciones que se ven tan lejanas, significa un desafío para el gobierno provincial. Este es el objetivo, acercar las herramientas para que ustedes tengan mayores oportunidades de empleabilidad relacionadas a los nuevos proyectos productivos de Rio Negro" indicó María Martha Aviléz Secretaria de Trabajo de Rio Negro.