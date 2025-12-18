La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura propone semanalmente, "La Feria de Danza y Musica" todos los miercoles desde el 7 de enero, en la Plaza 9 de Julio.
Culminaron las capacitaciones de la fundación potenciar
El miércoles a las tarde se dio cierre con entrega de certificados para los y las participantes de los cursos “Mantenimiento Mecánico” y “Ayudante de Recorredor de Producción”.Regionales - Luis Beltrán18/12/2025
Ambos cursos se desarrollaron en el marco del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Luis Beltrán, la Secretaría de Trabajo y la Fundación Potenciar.
Estuvieron presentes en el acto el Intendente municipal Robin del Rio, Secretaria de Trabajo de la Provincia de Rio Negro María Martha Aviléz, Sub Secretaria de Capacitación y Empleo Eliana Schutt y Silvia Stiep por parte de la Fundación Potenciar.
Estas capacitaciones oficio llegan a la localidad a partir de la articulación conjunta entre las tres instituciones, que comenzaron a generar las primeras conversaciones al respecto en plena segunda edición de la Feria de Carreras organizada por la Municipalidad.
De esta forma se acercó a la comunidad instrumentos teóricos y prácticos para comenzar a formarse en el marco de una provincia de perfil industrial, es una acción fundamental.
“Estamos más que felices con los resultados y felicito a los protagonistas. A la distancia estuvimos presentes siempre. Han realizado un esfuerzo increíble como grupo” señaló Silvia Stiep Relaciones Publicas Potenciar
“Esto que empezó como un proyecto que tal vez lo veíamos muy lejano, pudimos concretarlo porque hubo mucho compromiso para alcanzarlo. Quiero rescatar la palabra “cercanía”. Que ustedes puedan tener acceso a estas capacitaciones que se ven tan lejanas, significa un desafío para el gobierno provincial. Este es el objetivo, acercar las herramientas para que ustedes tengan mayores oportunidades de empleabilidad relacionadas a los nuevos proyectos productivos de Rio Negro" indicó María Martha Aviléz Secretaria de Trabajo de Rio Negro.
La Secretaría de Vóley Playa de la Fe.Ri.Vo reunió a sus duplas en la ciudad de Luis Beltrán, en el predio de arena del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, para dar inicio a la travesía rumbo al Argentino de Vóley Playa, que se disputará del 16 al 18 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
Choele avanza en la modernización de sus semáforos y piden circular con precauciónRegionales - Choele Choel17/12/2025
La ciudad de Choele Choel continúa con el proceso de recambio y actualización tecnológica del sistema de semáforos, una medida clave para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano.