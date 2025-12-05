Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
Convocatoria para formar parte del coro municipal
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.Regionales - Luis Beltrán05/12/2025
Para inscribirse deben completar el siguiente formulario.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsd414XWHEZsqV6yQ8T67RRnFXpUd-fiU3gH56vSkZ1PfNw/viewform?usp=header
Cabe destacar que solo aquellas personas inscriptas mediante el presente formulario podrán participar de la audición.
Tenes tiempo hasta el dia 15 de febrero.
Las audiciones será el 20 de febrero a las 19 horas en la Casa de la Cultura.
La mesa evaluadora estará conformada por:
Jessica Avaro (Prof. Música original, Educación musical)
Ignacio Fernández Avaro (pianista)
Francisco Castellano (Prof. Música original, Dirección coral y Canto lirico)
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.