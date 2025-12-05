Convocatoria para formar parte del coro municipal

Para inscribirse deben completar el siguiente formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsd414XWHEZsqV6yQ8T67RRnFXpUd-fiU3gH56vSkZ1PfNw/viewform?usp=header



Cabe destacar que solo aquellas personas inscriptas mediante el presente formulario podrán participar de la audición.



Tenes tiempo hasta el dia 15 de febrero.



Las audiciones será el 20 de febrero a las 19 horas en la Casa de la Cultura.



La mesa evaluadora estará conformada por:



Jessica Avaro (Prof. Música original, Educación musical)

Ignacio Fernández Avaro (pianista)

Francisco Castellano (Prof. Música original, Dirección coral y Canto lirico)