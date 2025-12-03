Abrieron las inscripciones para la colonia de verano en Beltrán

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.

Regionales - Luis Beltrán03/12/2025
IMG-20251203-WA0010

 Una propuesta llena de diversión, deporte y actividades al aire libre para disfrutar de las vacaciones.


Para informes e inscripciones acercarse al Gimnasio Municipal de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 17 horas.


Para la inscripción es requisito asistir con el DNI.

