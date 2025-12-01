El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.
El granizo en zonas de Valle Medio provocó daños en la producción
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.Regionales01/12/2025
La caída del granizo género preocupación en la zona por qué es un nuevo golpe a la producción regional y una de las producciones más afectadas podría ser la cereza.
Cabe señalar que el sector afectado aporta a la exportación de cerezas unas 2400 toneladas. En el valle medio más del 75% de la producción de cereza tiene por destino el mercado exterior pero los requisitos que debe cumplir para la exportación son estrictos por lo que cualquier tipo de marca por el granizo puede afectar la exportación, lo que representa una gran pérdida económica.
Pero no solo la cereza fue afectada, la imagen de espalderos de manzanas dan cuenta del daño que el granizo provocó en las plantas de frutas de pepita.
La fruta golpeada y las plantas sin hojas y peladas en sus ramas es una imagen que se repitió en distintas chacras que se vieron afectadas en el sector de Chimpay.
Este nuevo golpe del clima a la producción se suma a los problemas que ya se venían atravesando en una temporada donde una temporada de calor en el invierno ya había generado una producción irregular.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
ENDEVAM acompaña a productoresRegionales27/11/2025
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañará y fiscalizará esta nueva edición de la Campaña de Recepción Itinerante de Envases Vacíos de Fitosanitarios, organizada por Campo Limpio, que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre en distintas localidades de la provincia.
Venta de Kilómetros solidariosRegionales25/11/2025
En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Una mujer resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad, cuando perdió el control de su auto y entró en vuelco
