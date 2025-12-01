El granizo en zonas de Valle Medio provocó daños en la producción

La caída del granizo género preocupación en la zona por qué es un nuevo golpe a la producción regional y una de las producciones más afectadas podría ser la cereza.



Cabe señalar que el sector afectado aporta a la exportación de cerezas unas 2400 toneladas. En el valle medio más del 75% de la producción de cereza tiene por destino el mercado exterior pero los requisitos que debe cumplir para la exportación son estrictos por lo que cualquier tipo de marca por el granizo puede afectar la exportación, lo que representa una gran pérdida económica.



Pero no solo la cereza fue afectada, la imagen de espalderos de manzanas dan cuenta del daño que el granizo provocó en las plantas de frutas de pepita.



La fruta golpeada y las plantas sin hojas y peladas en sus ramas es una imagen que se repitió en distintas chacras que se vieron afectadas en el sector de Chimpay.



Este nuevo golpe del clima a la producción se suma a los problemas que ya se venían atravesando en una temporada donde una temporada de calor en el invierno ya había generado una producción irregular.