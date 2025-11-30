Valle Medio celebró el cierre de los talleres del programa Capacitarte

El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.

Regionales30/11/2025
IMG-20251129-WA0028

Por primera vez, el encuentro tuvo lugar en Darwin, donde la comunidad pudo recorrer la exposición de producciones, conocer los aprendizajes alcanzados y acompañar a alumnos, alumnas y talleristas en el cierre de este ciclo.


Participaron los talleres de las localidades de Pomona, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, mostrando la diversidad de propuestas formativas presentes en toda la región.


Los cierres del programa continuarán en los próximos días en Mainqué, Catriel, Villa Regina, Ingeniero Jacobacci, entre otras localidades, con actividades abiertas al público que incluyen demostraciones, gastronomía, artes y espectáculos vinculados a los talleres.


El programa Capacitarte transita su última etapa de ejecución. En este marco, el cronograma de cierres 2025 reúne muestras, exposiciones y propuestas finales que permiten visibilizar el trabajo realizado, compartir los aprendizajes y poner en valor el esfuerzo de cada participante en toda la provincia.


Con estas acciones, Río Negro reafirma su compromiso con la formación gratuita, la participación comunitaria y la ampliación de oportunidades para el desarrollo personal y laboral.

