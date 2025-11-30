Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
Valle Medio celebró el cierre de los talleres del programa Capacitarte
El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.Regionales30/11/2025
Por primera vez, el encuentro tuvo lugar en Darwin, donde la comunidad pudo recorrer la exposición de producciones, conocer los aprendizajes alcanzados y acompañar a alumnos, alumnas y talleristas en el cierre de este ciclo.
Participaron los talleres de las localidades de Pomona, Luis Beltrán, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay, mostrando la diversidad de propuestas formativas presentes en toda la región.
Los cierres del programa continuarán en los próximos días en Mainqué, Catriel, Villa Regina, Ingeniero Jacobacci, entre otras localidades, con actividades abiertas al público que incluyen demostraciones, gastronomía, artes y espectáculos vinculados a los talleres.
El programa Capacitarte transita su última etapa de ejecución. En este marco, el cronograma de cierres 2025 reúne muestras, exposiciones y propuestas finales que permiten visibilizar el trabajo realizado, compartir los aprendizajes y poner en valor el esfuerzo de cada participante en toda la provincia.
Con estas acciones, Río Negro reafirma su compromiso con la formación gratuita, la participación comunitaria y la ampliación de oportunidades para el desarrollo personal y laboral.
ENDEVAM acompaña a productoresRegionales27/11/2025
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañará y fiscalizará esta nueva edición de la Campaña de Recepción Itinerante de Envases Vacíos de Fitosanitarios, organizada por Campo Limpio, que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre en distintas localidades de la provincia.
Venta de Kilómetros solidariosRegionales25/11/2025
En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.
Continúa la convocatoria a familias de todo el país para adoptar a una niña de 11 añosRegionales24/11/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca nuevamente a familias que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Una mujer resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad, cuando perdió el control de su auto y entró en vuelco
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
