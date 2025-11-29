Despiste seguido de vuelco en la ruta 22

El siniestro ocurrió minutos antes de las 8,30 horas.

En el auto, un Renault 9, viajaban dos personas adultas y cuatro menores, entre ellos un bebé de 7 meses de vida, resultando todos sin lesiones .

Según se pudo saber, viajaban desde General Roca en dirección a Lamarque.

Fuente Unidad Regional IV