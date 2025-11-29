Despiste seguido de vuelco en la ruta 22

Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.

Regionales29/11/2025
IMG-20251129-WA0052

El siniestro ocurrió minutos antes de las 8,30 horas.

En el auto, un Renault 9, viajaban dos personas adultas y cuatro menores, entre ellos un bebé de 7 meses de vida,  resultando todos sin lesiones .

Según se pudo saber, viajaban desde General Roca en dirección a Lamarque.

Fuente Unidad Regional IV 

