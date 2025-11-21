Aguas Rionegrinas realizó con éxito la Licitación Pública 15/25, destinada a la adquisición de 2.300.000 litros de hipoclorito de sodio, insumo fundamental para la potabilización de agua de consumo humano en los servicios del Alto Valle y Valle Medio.
Despiste y vuelco entre Lamarque y Pomona
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.Regionales21/11/2025
El incidente vial ocurrió pasadas las dos y media de la tarde del jueves, de acuerdo a lo informado desde el Destacamento Vial Pomona, cuyo personal intervino preventivamente en el lugar.
Siempre en zaga con lo informado, en el auto Ford Focus viajaba un solo ocupante, tratándose de un joven de 17 años de edad con domicilio en la localidad de Lamarque.
El mismo manifestó que circulaba desde Pomona hacia Lamarque y que, al llegar al kilómetro mencionado, un animal canino se atravesó en la calzada y, en el intento por esquivarlo, produjo que pierda el control del vehículo terminando en un despiste.
En cuanto al conductor, fue trasladado en ambulancia al nosocomio local de Pomona a fin de realizar placas y descartar posibles lesiones de gravedad, aunque los informes preliminares indicaban que se encontraba en buenas condiciones.
Fuente Unidad Regional IV
El martes en la mañana, frente a un Tribunal Colegiado, el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel realizó sus alegatos contra un hombre por delitos cometidos en el marco de violencia de género. El imputado, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva, se conectó desde la Oficina Judicial de Viedma a través de la plataforma Zoom.
Río Negro pone a disposición una capacitación en formación apícola, destinada a quienes estén interesados en formarse o profesionalizarse en la actividad a través de conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para las prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth. El 25 de noviembre finaliza la preinscripción.
La Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió una nueva convocatoria para cubrir cargos docentes interinos en las categorías de Profesor/a, Jefe/a de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera, dedicación simple, para el primer cuatrimestre y anuales 2026.
En el marco del Día Nacional de las Escuelas Técnicas, tres instituciones de la modalidad estuvieron presentes en el Valle Medio y llevaron adelante con gran éxito sus Expo Técnicas, espacios donde estudiantes y docentes exhibieron parte del trabajo sostenido durante todo el año.
Destacada participación de la escuela municipal de gimnasia artística de Luis Beltrán fue parte del encuentro realizado en el polideportivo de puerto del este.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
Un auto volcó en la mañana de éste domingo a la altura del kilómetro 276 de la ruta nacional 250.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
