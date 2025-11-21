Despiste y vuelco entre Lamarque y Pomona

El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.

Regionales21/11/2025
El incidente vial ocurrió pasadas las dos y media de la tarde del jueves, de acuerdo a lo informado desde el Destacamento Vial Pomona, cuyo personal intervino preventivamente en el lugar.

Siempre en zaga con lo informado, en el auto Ford Focus viajaba un solo ocupante, tratándose de un joven de 17 años de edad con domicilio en la localidad de Lamarque.
  
El mismo manifestó que circulaba desde Pomona hacia Lamarque y que, al llegar al kilómetro mencionado, un animal canino se atravesó en la calzada y, en el intento por esquivarlo, produjo que pierda el control del vehículo terminando en un despiste.

En cuanto al conductor, fue trasladado en ambulancia al nosocomio local de Pomona a fin de realizar placas y descartar posibles lesiones de gravedad, aunque los informes preliminares indicaban que se encontraba en buenas condiciones.

Fuente Unidad Regional IV 

