Secuestro de estupefacientes y pirotecnia

El procedimiento surge de una investigación que a lo largo de un mes y medio ha sido supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca “Área de Investigación de Casos Sencillos” a cargo Dr. Iglesias Francisco.



La Unidad policial de investigación habiendo logrado reunir información certera de que en el domicilio ubicado en calle French de Rio Colorado, se registraba una actividad vinculada a la comercialización de sustancias estupefacientes, solicito la orden de allanamiento al Juez Federal con funciones en la localidad de General Roca.



Como resultado de la diligencia se procedió al secuestro de sustancia blanca, fraccionada en envoltorios de nylon, que sometida a narcotest orientativo de campo indica la existencia de clorhidrato de cocaína, balanza digital de precisión, telefonía celular y otros elementos de interés para la causa.



En otro aspecto y por disposición de la Fiscalía Federal se dio intervención a Inspectoría General del Municipio de Rio Colorado quienes concurren a realizar decomiso de elementos pirotecnia y estruendo, junto a una gran cantidad de bebidas alcohólicas dado que no contaban con habilitación de comercio.



La investigación posee su origen en una denuncia anónima realizada al 0800-DROGAS dependiente de la secretaria de narcocriminalidad, en donde se daba cuenta que personas comercializaban drogas y utilizaban como una especie de camuflaje la venta de bebidas alcohólicas; tras los resultados obtenidos se imputo a dos hermanos en una causa judicial por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes, que continuará trabajando Fiscalía Federal de General Roca “Área de Investigación de Casos Sencillos” .