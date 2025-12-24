En Nochebuena, en todo el Valle Medio se escucharon ruidos de pirotecnia.
Amplio operativo de mantenimiento escolar en Valle Medio
El Consejo Escolar de Choele Choel comenzó con un amplio operativo de mantenimiento general en todos los establecimientos Valle Medio, con especial foco en las revisiones técnicas y redes de gas, acciones fundamentales de cara al próximo ciclo lectivo.Regionales24/12/2025
Previamente se realizó un relevamiento integral de los edificios escolares, lo que permitió planificar una serie de tareas que ya comenzaron a ejecutarse aprovechando el receso de la comunidad educativa.
"En el caso del Valle Medio, y si bien ya estábamos haciendo algunos trabajos, estamos dando inicio al plan de acción referido a las pruebas de estanqueidad con el objetivo de contar con el tiempo necesario para cumplimentar todos los requerimientos que solicita la empresa prestadora del servicio", explicó la coordinadora del Consejo Escolar, Valeria Andrade.
Las tareas comenzaron en la ESRN 139 de Pomona, con la participación de personal de Camuzzi, y continuarán de acuerdo al cronograma establecido en distintos establecimientos de la región.
En Choele Choel, los trabajos alcanzarán al CEAER, la Escuela Primaria 236, el Jardín 40, y la Escuela Especial 8. En Luis Beltrán, se intervendrá la Residencia de Varones y la Escuela Primaria 178. En Darwin, la Escuela Primaria 34. Finalmente en Chimpay, los trabajos alcanzarán a las Escuelas Primarias 59 y 358, el Jardín 69 y la ESRN 25.
Además, Andrade adelantó que durante la segunda quincena de enero se prevé avanzar con las fumigaciones, control de plagas y tareas de desmalezamiento, sumado a reparaciones estructurales, trabajos eléctricos y arreglos menores.
Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que busca asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de los edificios escolares, garantizando condiciones adecuadas para el regreso a clases en toda la región del Valle Medio.
El día martes desde las 09:30 a 12:40 en la localidad de Rio Colorado se realizó un allanamiento en el marco de una investigación llevada adelante por la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio – con asiento en la localidad de Lamarque.
Del 15 al 18 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Voley Playa en la ciudad de Mar del Plata, donde la Selección de Río Negro se coronó campeón con gran aporte beltranense.
El día miércoles se cerró una de las instancias más significativas del calendario académico del CEAER: concluyó la maratónica presentación de Tesis Finales, con los trabajos de 15 egresados que se suman a un total de más de treinta nuevos técnicos formados por la institución para la región y el mundo.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales CEAER pone en marcha una nueva propuesta académica estratégica para el desarrollo regional y provincial: la Tecnicatura Superior en Logística y Transporte.
Homicidio de Marisa Coliman: la defensa pública argumentó frente al Tribunal de ImpugnaciónRegionales19/12/2025
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pichi Mahuida de la policía de Río Negro secuestró, en la tarde del martes, un arma de fuego que era transportada sin tener, su portador, la documentación correspondiente.
El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.
Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
Fueron a buscar un arma: encontraron cocaína y 40 plantas de marihuanaRegionales - Lamarque26/12/2025
Un allanamiento judicial por amenazas con armas derivó en un procedimiento antidrogas. Dentro de una vivienda de Lamarque la Policía de Río Negro encontró plantas de marihuana, cocaína y balanzas de precisión.