Amplio operativo de mantenimiento escolar en Valle Medio

Previamente se realizó un relevamiento integral de los edificios escolares, lo que permitió planificar una serie de tareas que ya comenzaron a ejecutarse aprovechando el receso de la comunidad educativa.



"En el caso del Valle Medio, y si bien ya estábamos haciendo algunos trabajos, estamos dando inicio al plan de acción referido a las pruebas de estanqueidad con el objetivo de contar con el tiempo necesario para cumplimentar todos los requerimientos que solicita la empresa prestadora del servicio", explicó la coordinadora del Consejo Escolar, Valeria Andrade.



Las tareas comenzaron en la ESRN 139 de Pomona, con la participación de personal de Camuzzi, y continuarán de acuerdo al cronograma establecido en distintos establecimientos de la región.



En Choele Choel, los trabajos alcanzarán al CEAER, la Escuela Primaria 236, el Jardín 40, y la Escuela Especial 8. En Luis Beltrán, se intervendrá la Residencia de Varones y la Escuela Primaria 178. En Darwin, la Escuela Primaria 34. Finalmente en Chimpay, los trabajos alcanzarán a las Escuelas Primarias 59 y 358, el Jardín 69 y la ESRN 25.



Además, Andrade adelantó que durante la segunda quincena de enero se prevé avanzar con las fumigaciones, control de plagas y tareas de desmalezamiento, sumado a reparaciones estructurales, trabajos eléctricos y arreglos menores.



Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que busca asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de los edificios escolares, garantizando condiciones adecuadas para el regreso a clases en toda la región del Valle Medio.