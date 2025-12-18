Doce nuevos graduados en el CEAER tras jornada de tesis

Familiares y amigos acompañaron de cerca a los y las estudiantes, brindando su apoyo en un momento clave de sus trayectorias académicas. Cada exposición reflejó el compromiso, el esfuerzo sostenido y la formación recibida a lo largo de los años en la institución.



Desde el CEAER destacaron el orgullo que representa sumar nuevos profesionales, preparados para insertarse en el ámbito laboral y contribuir positivamente al desarrollo del entorno donde desempeñen sus tareas. Esta nueva camada de graduados reafirma el rol de la casa de estudios como formadora de recursos humanos calificados y comprometidos con la realidad actual de la región.



Los Graduados son: Silvina Cabezas GUARDERÍA & SHOP CANINO “LOS AMIGOS DE FIRULAIS”; y Pilar Roció Galván "OASIS NATURAL SPA", correspondientes a la Gestión y Administración de Empresas. Lucas Aguiar “SU-TAI” COCINA FUSIÓN; Jesús Echegoy "PARLÓ A PIÚ PIZZAS"; María Jesús Echegoy "RESTAURANTE EL OASIS"; Jazmín Heredia "PÚRPURA ALFAJORES"; Julieta López "COFFEE BAR"M y Brian López "PIZZA CONMIGO"; todos ellos de la Tecnicatura Superior en Gastronomía. Jara Solange "ANÁLISIS DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN UNA MUEBLERÍA"; Macarena Iturra "PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN SECTOR LAVADERO DEL HOSPITAL ZONAL CHOELE CHOEL"; Romina Favole "PLAN DE EVACUACIÓN HOTEL ROCANTÚ" y Diego Galeotti "TALLER Y GOMERÍA, NEUMÁTICOS DEL VALLE. ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO", todos correspondientes a la tecnicatura de Seguridad e Higiene en el Trabajo. -