Doce nuevos graduados en el CEAER tras jornada de tesis

El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.

Regionales18/12/2025
IMG-20251218-WA0009

Familiares y amigos acompañaron de cerca a los y las estudiantes, brindando su apoyo en un momento clave de sus trayectorias académicas. Cada exposición reflejó el compromiso, el esfuerzo sostenido y la formación recibida a lo largo de los años en la institución.


Desde el CEAER destacaron el orgullo que representa sumar nuevos profesionales, preparados para insertarse en el ámbito laboral y contribuir positivamente al desarrollo del entorno donde desempeñen sus tareas. Esta nueva camada de graduados reafirma el rol de la casa de estudios como formadora de recursos humanos calificados y comprometidos con la realidad actual de la región.


Los Graduados son:   Silvina Cabezas GUARDERÍA & SHOP CANINO “LOS AMIGOS DE FIRULAIS”; y  Pilar Roció Galván "OASIS NATURAL SPA", correspondientes a la Gestión y Administración de Empresas.  Lucas Aguiar “SU-TAI” COCINA FUSIÓN;  Jesús Echegoy "PARLÓ A PIÚ PIZZAS";  María Jesús Echegoy "RESTAURANTE EL OASIS";   Jazmín Heredia "PÚRPURA ALFAJORES"; Julieta López "COFFEE BAR"M y  Brian López "PIZZA CONMIGO"; todos ellos de la Tecnicatura Superior en Gastronomía. Jara Solange "ANÁLISIS DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN UNA MUEBLERÍA";  Macarena Iturra  "PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN SECTOR LAVADERO DEL HOSPITAL ZONAL CHOELE CHOEL";  Romina Favole "PLAN DE EVACUACIÓN HOTEL ROCANTÚ" y  Diego Galeotti "TALLER Y GOMERÍA, NEUMÁTICOS DEL VALLE. ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO", todos correspondientes a la tecnicatura de Seguridad e Higiene en el Trabajo. -

Te puede interesar
IMG-20251218-WA0008

Secuestran jabalíes a cazadores por carecer de permisos

Regionales18/12/2025

Durante la madrugada del miercoles 17 de diciembre, alrededor de la 1:15 horas, personal de la Brigada Rural de Río Colorado realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 57, a unos 60 kilómetros del ejido urbano, cuando interceptó una camioneta que circulaba en dirección a la ciudad.

IMG-20251217-WA0007

Emotiva jornada de graduación en el CEAER

Regionales17/12/2025

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.

IMG-20251217-WA0008

Secuestran camión y semi por presentar irregularidades

Regionales17/12/2025

Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.

Lo más visto
IMG-20251217-WA0007

Emotiva jornada de graduación en el CEAER

Regionales17/12/2025

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.