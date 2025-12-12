Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertad

La investigación se inició a partir de una denuncia penal radicada en la unidad octava. En este marco en un trabajo conjunto entre la fiscalía y la policía de Río Negro se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en el ejido urbano de Choele Choel, otro en la localidad de Lamarque y el cuarto en un campo.

Desde la policía no sé pudieron brindar mayores detalles por encontrarse el hecho en etapa investigativa pero de confirmo la detención de dos personas y además el inicio de otra causa por haberse encontrado armas de fuego sin registrar.

Se esperaba que en las próximas horas ya se formularán cargos por el hecho hasta ahora caratulado como abuso, privación de la libertad y coacción.

Las víctimas serían dos personas oriundas del valle medio y según se supo una de ellas sería menor de edad.

El hecho sigue en la etapa investigativa por lo que luego de la formulación de cargos, la fiscalía continuará recolectando pruebas y se llevará adelante el análisis de los elementos encontrados y secuestrados hasta el momento. Además en la formulación de cargos se determinará si las personas esperan en libertad durante la etapa investigativa o si deben cumplir prisión preventiva por el tiempo que demande la investigación.