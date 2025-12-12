En un trabajo conjunto entre personal de la Brigada Rural del Valle Medio e inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro, se procedió al decomiso de 2.430 kilos de carne de distintas especies – vacuna, porcina y ovina – por no reunir las condiciones necesarias de salubridad e higiene para su comercialización.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertad
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.Regionales12/12/2025
La investigación se inició a partir de una denuncia penal radicada en la unidad octava. En este marco en un trabajo conjunto entre la fiscalía y la policía de Río Negro se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en el ejido urbano de Choele Choel, otro en la localidad de Lamarque y el cuarto en un campo.
Desde la policía no sé pudieron brindar mayores detalles por encontrarse el hecho en etapa investigativa pero de confirmo la detención de dos personas y además el inicio de otra causa por haberse encontrado armas de fuego sin registrar.
Se esperaba que en las próximas horas ya se formularán cargos por el hecho hasta ahora caratulado como abuso, privación de la libertad y coacción.
Las víctimas serían dos personas oriundas del valle medio y según se supo una de ellas sería menor de edad.
El hecho sigue en la etapa investigativa por lo que luego de la formulación de cargos, la fiscalía continuará recolectando pruebas y se llevará adelante el análisis de los elementos encontrados y secuestrados hasta el momento. Además en la formulación de cargos se determinará si las personas esperan en libertad durante la etapa investigativa o si deben cumplir prisión preventiva por el tiempo que demande la investigación.
En el mediodía del jueves en Rio Colorado, un auto despistó y terminó impactando contra un poste de luz.
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.
Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.
Mauricio Orozco unió a las comunidades del Valle Medio en busca de crear conciencia colectiva y reunir fondos para la compra de sillas de ruedas.
La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, contó con la participación del nadador de aguas abiertas de Choele Choel, Leonardo Migone, quién finalizó el octavo lugar de la general
El IPPV le entregó la escritura de su vivienda a 16 familias de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay, Coronel Belisle y Choele Choel, en el marco del plan de regularización que lleva adelante desde que comenzó la actual gestión.
Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIFRegionales03/12/2025
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó, en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.
Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
