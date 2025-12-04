IPPV entregó escrituras en Valle Medio

A través de un trabajo articulado con el Colegio Notarial de Río Negro, más vecinos y vecinas pudieron acceder a este derecho y planificar su futuro de una mejor manera.



El Interventor del IPPV, Mariano Lavin, hizo una recorrida por las distintas localidades del Valle Medio, donde se reunió con las familias para hacerles entrega de dicho documento.



“Más familias cumplidoras significa más inversión para que desde nuestro lugar podamos ejecutar servicios y viviendas para los rionegrinos”, destacó Lavin.



A partir de esta gestión, el IPPV trabaja con el Colegio Notarial y también con el Consejo de Agrimensores en lo que respecta a las escrituras de Ley Pierri, para facilitarles el trámite a los vecinos y, en el caso de las viviendas IPPV, ponerla a un costo accesible y con facilidades de financiación. Es así que este año, escriturar una casa, costó $350 mil, un precio considerablemente menor a una escritura particular.