La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, contó con la participación del nadador de aguas abiertas de Choele Choel, Leonardo Migone, quién finalizó el octavo lugar de la general
IPPV entregó escrituras en Valle Medio
El IPPV le entregó la escritura de su vivienda a 16 familias de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay, Coronel Belisle y Choele Choel, en el marco del plan de regularización que lleva adelante desde que comenzó la actual gestión.Regionales04/12/2025
A través de un trabajo articulado con el Colegio Notarial de Río Negro, más vecinos y vecinas pudieron acceder a este derecho y planificar su futuro de una mejor manera.
El Interventor del IPPV, Mariano Lavin, hizo una recorrida por las distintas localidades del Valle Medio, donde se reunió con las familias para hacerles entrega de dicho documento.
“Más familias cumplidoras significa más inversión para que desde nuestro lugar podamos ejecutar servicios y viviendas para los rionegrinos”, destacó Lavin.
A partir de esta gestión, el IPPV trabaja con el Colegio Notarial y también con el Consejo de Agrimensores en lo que respecta a las escrituras de Ley Pierri, para facilitarles el trámite a los vecinos y, en el caso de las viviendas IPPV, ponerla a un costo accesible y con facilidades de financiación. Es así que este año, escriturar una casa, costó $350 mil, un precio considerablemente menor a una escritura particular.
Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIFRegionales03/12/2025
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó, en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.
El 22 y 23 de noviembre Wenuy estuvo participando en el certamen Perla del Valle en Villa Regina.
Más de veinte mujeres recibieron sus certificados del Curso de Empoderamiento Administrativo para Mujeres Obreras en Roles de Apuntadoras, una capacitación desarrollada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UOCRA, realizado en el campamento del proyecto VMOS cercano a Lamarque, denominado PK-190.
En la mañana del lunes, en la audiencia de cesura, las partes solicitaron la pena para el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II.
La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán participó del Torneo Provincial Sub-16 disputado en la ciudad de Cipolletti, siendo éste el último certamen federativo del año y marcando el cierre de la temporada 2025.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal