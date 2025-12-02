Empresa dio por finalizada la cosecha luego del temporal

El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.

Regionales - Chimpay02/12/2025
IMG-20251201-WA0087

Por medio de un comunicado la empresa dio a conocer a los trabajadores la determinación adoptada luego del granizo que afectó la producción de cerezas. 


Cabe señalar que para la temporada de cerezas se toma personal de la localidad de Chimpay, de otros puntos del Valle Medio y también llegan desde fuera del Valle Medio.  


Durante el año anterior, Río Negro consolidó el crecimiento de la producción de cerezas, con 450 hectáreas dedicadas al cultivo y un aumento del 20% en nuevas plantaciones, por lo que la cereza representa un importante recurso económico para la región y la provincia. 


Pero sin lugar a dudas quienes más sentirán este golpe serán los trabajadores temporarios que desde hace algunos años han encontrado en la cereza un sostén económico. 

