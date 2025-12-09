Reunión con el DPA por infraestructura hídrica en Chimpay

La reunión se realizo luego de la intensa tormenta que afectó a la localidad con la finalidad de retomar una agenda de trabajo que había quedado pendiente por el cambio de autoridades.



En el encuentro el ejecutivo de Chimpay presentó un informe técnico en el que se detallo el estado de los desagües pluviales. La situación de la red de agua. Y las necesidades de ampliación de la red cloacal.



Desde el municipio indicaron que fue una reunión importante para volver a coordinar acciones y avanzar en soluciones definitivas para la infraestructura hídrica y sanitaria de Chimpay.