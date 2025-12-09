Reunión con el DPA por infraestructura hídrica en Chimpay

La Municipalidad de Chimpay, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, informa que los días 10 y 11 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la Jornada de Recepción de Envases Vacíos y Concientización, en conjunto con Campo Limpio.
El intendente Gustavo Sepúlveda, junto al secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerardo García, se reunieron en Viedma con el nuevo Superintendente del DPA, Gastón Renda.Regionales - Chimpay09/12/2025
La reunión se realizo luego de la intensa tormenta que afectó a la localidad con la finalidad de retomar una agenda de trabajo que había quedado pendiente por el cambio de autoridades.
En el encuentro el ejecutivo de Chimpay presentó un informe técnico en el que se detallo el estado de los desagües pluviales. La situación de la red de agua. Y las necesidades de ampliación de la red cloacal.
Desde el municipio indicaron que fue una reunión importante para volver a coordinar acciones y avanzar en soluciones definitivas para la infraestructura hídrica y sanitaria de Chimpay.
Efectivos del grupo especial de tareas COER de la policía de Río Negro y de la Comisaría 37 de Chimpay, procedieron – en la tarde del jueves- a la detención de un joven que fue sindicado como autor material de varios disparos contra una vivienda ubicada en Avenida del 5to. Centenario y Maripal.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
Un hombre intentó infructuosamente eludir el accionar policial de Chimpay con argumentos falsos, pero fue puesto al descubierto y terminó detenido.
Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de ChimpayRegionales - Chimpay20/11/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres donde se presentaron cinco ofertas para ejecutar la red eléctrica del Loteo Avicina en Chimpay, una obra que permitirá ampliar el servicio a 156 familias. Además, entregó aportes para continuar el Paseo del Peregrino, fortalecer el polideportivo local y adquirir una nueva autobomba para Bomberos Voluntarios.
"Desde mi mirada, lo que los grandes no Ven", proyecto preventivo-promocional de la Mesa Territorial de Chimpay, que busca poner en la escena social la voz de las infancias y adolescencias, desde los recursos simbólicos del Arte interpelar el mundo adulto.
En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.