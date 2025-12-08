Jornada de recepción de envases vacíos

La actividad se realizará en Calle 3 – Ex Aserradero, Barrio La Laguna, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.



Se recibirán envases Tipo A (lavados) mediante triple lavado o lavado a presión, y envases Tipo B (sin lavar), según la normativa vigente.



Recordamos que está prohibido reutilizar, abandonar, enterrar, quemar o comercializar envases de fitosanitarios.



Para más información o consultas:

Facundo González (CampoLimpio): 1162450411

Gustavo Manzor: 2914 148628