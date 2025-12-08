Jornada de recepción de envases vacíos

La Municipalidad de Chimpay, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, informa que los días 10 y 11 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la Jornada de Recepción de Envases Vacíos y Concientización, en conjunto con Campo Limpio.

 La actividad se realizará en Calle 3 – Ex Aserradero, Barrio La Laguna, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.


Se recibirán envases Tipo A (lavados) mediante triple lavado o lavado a presión, y envases Tipo B (sin lavar), según la normativa vigente.


 Recordamos que está prohibido reutilizar, abandonar, enterrar, quemar o comercializar envases de fitosanitarios.


Para más información o consultas:

 Facundo González (CampoLimpio): 1162450411

 Gustavo Manzor: 2914 148628

