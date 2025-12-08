Efectivos del grupo especial de tareas COER de la policía de Río Negro y de la Comisaría 37 de Chimpay, procedieron – en la tarde del jueves- a la detención de un joven que fue sindicado como autor material de varios disparos contra una vivienda ubicada en Avenida del 5to. Centenario y Maripal.
Jornada de recepción de envases vacíos
La Municipalidad de Chimpay, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, informa que los días 10 y 11 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la Jornada de Recepción de Envases Vacíos y Concientización, en conjunto con Campo Limpio.Regionales - Chimpay08/12/2025
La actividad se realizará en Calle 3 – Ex Aserradero, Barrio La Laguna, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.
Se recibirán envases Tipo A (lavados) mediante triple lavado o lavado a presión, y envases Tipo B (sin lavar), según la normativa vigente.
Recordamos que está prohibido reutilizar, abandonar, enterrar, quemar o comercializar envases de fitosanitarios.
Para más información o consultas:
Facundo González (CampoLimpio): 1162450411
Gustavo Manzor: 2914 148628
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
Un hombre intentó infructuosamente eludir el accionar policial de Chimpay con argumentos falsos, pero fue puesto al descubierto y terminó detenido.
Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de ChimpayRegionales - Chimpay20/11/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres donde se presentaron cinco ofertas para ejecutar la red eléctrica del Loteo Avicina en Chimpay, una obra que permitirá ampliar el servicio a 156 familias. Además, entregó aportes para continuar el Paseo del Peregrino, fortalecer el polideportivo local y adquirir una nueva autobomba para Bomberos Voluntarios.
"Desde mi mirada, lo que los grandes no Ven", proyecto preventivo-promocional de la Mesa Territorial de Chimpay, que busca poner en la escena social la voz de las infancias y adolescencias, desde los recursos simbólicos del Arte interpelar el mundo adulto.
En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia explotó de público y energía: más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92 para una celebración que superó todas las expectativas.