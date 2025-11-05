Atención veterinaria en Chimpay

Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.

Regionales - Chimpay05/11/2025
IMG-20251104-WA0001

La actividad forma parte de las prácticas profesionales de los estudiantes de 6º año de la carrera de Medicina Veterinaria (UNRN), quienes realizarán consultas, desparasitación y vacunación antirrábica, bajo la supervisión de docentes.


Los perros deben asistir con collar y correa.


Los gatos, en jaula, caja o mochila de transporte.

Te puede interesar
IMG-20251029-WA0007

Taller sobre nutrición y salud bucal en Chimpay

Regionales - Chimpay30/10/2025

Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.

IMG-20251028-WA0099

Prácticas del Taller de Apicultura de la EEBA27

Regionales - Chimpay29/10/2025

Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.

IMG-20251028-WA0094

Prácticas de riego en el CEAER de Chimpay

Regionales - Chimpay29/10/2025

A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo “Diseño e Instalación de Sistemas de Riego”, correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.

IMG-20251022-WA0004

Chimpay Rosa

Regionales - Chimpay22/10/2025

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama,  se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización

Lo más visto