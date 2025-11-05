Atención veterinaria en Chimpay

La actividad forma parte de las prácticas profesionales de los estudiantes de 6º año de la carrera de Medicina Veterinaria (UNRN), quienes realizarán consultas, desparasitación y vacunación antirrábica, bajo la supervisión de docentes.



Los perros deben asistir con collar y correa.



Los gatos, en jaula, caja o mochila de transporte.