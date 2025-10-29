Prácticas del Taller de Apicultura de la EEBA27

Bajo la guía del docente instructor Daniel Bustos, los participantes realizaron recientemente una jornada de trabajo destinada a la instalación de un núcleo apícola —conocido en el sector como “paquete de abejas”— que incluye aproximadamente entre 1,5 y 2 kilogramos de abejas obreras y una reina fecundada.



"Se trata de una práctica clave para el desarrollo de una colmena productiva capaz de producir miel, cera y otros derivados apícolas con alto valor comercial"- dijo el profesor.



Hace apenas unos días, el taller recibió nuevo equipamiento para fortalecer el proyecto apícola. Este material fue gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.



La incorporación de estos insumos permitirá ampliar el apiario escolar y mejorar las condiciones de trabajo, promoviendo la autonomía productiva del taller.