Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de Chimpay

"Desde mi mirada, lo que los grandes no Ven", proyecto preventivo-promocional de la Mesa Territorial de Chimpay, que busca poner en la escena social la voz de las infancias y adolescencias, desde los recursos simbólicos del Arte interpelar el mundo adulto.
El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres donde se presentaron cinco ofertas para ejecutar la red eléctrica del Loteo Avicina en Chimpay, una obra que permitirá ampliar el servicio a 156 familias. Además, entregó aportes para continuar el Paseo del Peregrino, fortalecer el polideportivo local y adquirir una nueva autobomba para Bomberos Voluntarios.Regionales - Chimpay20/11/2025
Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el Intendente Gustavo Sepúlveda, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti.
En la licitación se presentaron cinco ofertas: Nelly y Fenizi por $489.929.089; Inco SRL por $462.923.162; Electromecánica RS por $396.033.533; Cepiem SRL por $547.500.000; e Inarco SRL por $391.502.038.
La obra de red eléctrica y alumbrado público para el Loteo Avicina uno dotará de infraestructura a las familias mediante líneas de media y baja tensión, provisión de luminarias led y adecuaciones en la red existente. El proyecto mejorará la calidad de vida del barrio, con espacios más seguros y mejor iluminados.
Weretilneck destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad: “Es el único camino que conocemos, en beneficio de la comunidad y con una agenda que responda a las demandas de los vecinos”.
Sobre la obra eléctrica, afirmó que “es una de las más importantes en la provincia, fundamentalmente por una cuestión de seguridad integral para las familias”. También agradeció a las empresas oferentes: “Para nosotros es una satisfacción enorme, porque significa que confían en Río Negro”.
El Intendente Sepúlveda valoró la mejora directa para el barrio: “Las familias ahora podrán contar con un lugar más seguro para llevar adelante su vida”. Y agregó: “Estamos cerrando un gran año de la mano del Gobierno Provincial. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras del Hospital y ya estamos trabajando con estos nuevos aportes”.
Aportes y recorrida de obras
El Gobernador entregó aportes para sostener la obra pública local, impulsando empleo y movimiento económico.
El primer aporte, de $30 millones, permitirá avanzar en el Paseo del Peregrino, dentro del programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”. La obra incluye una senda peatonal de tres mil doscientos metros lineales, mobiliario urbano, alumbrado público, puentes y áreas de descanso, consolidando un circuito turístico y recreativo para la localidad.
El segundo aporte, de poco más de $3 millones, será destinado a la compra de un tablero electrónico con reloj para fortalecer las actividades deportivas y recreativas del polideportivo.
Finalmente, se entregó un aporte de $20 millones a los Bomberos Voluntarios para adquirir una nueva autobomba, reforzando su capacidad operativa.
En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
El sábado, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.
El pasado sábado se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Chimpay la capacitación “Elaboración de Almibarados”, a cargo de la Lic. Abigail Silva.
Jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboralRegionales - Chimpay31/10/2025
El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.
En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.