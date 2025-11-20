Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de Chimpay

Durante la jornada, el Gobernador estuvo acompañado por el Intendente Gustavo Sepúlveda, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti.



En la licitación se presentaron cinco ofertas: Nelly y Fenizi por $489.929.089; Inco SRL por $462.923.162; Electromecánica RS por $396.033.533; Cepiem SRL por $547.500.000; e Inarco SRL por $391.502.038.



La obra de red eléctrica y alumbrado público para el Loteo Avicina uno dotará de infraestructura a las familias mediante líneas de media y baja tensión, provisión de luminarias led y adecuaciones en la red existente. El proyecto mejorará la calidad de vida del barrio, con espacios más seguros y mejor iluminados.



Weretilneck destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad: “Es el único camino que conocemos, en beneficio de la comunidad y con una agenda que responda a las demandas de los vecinos”.



Sobre la obra eléctrica, afirmó que “es una de las más importantes en la provincia, fundamentalmente por una cuestión de seguridad integral para las familias”. También agradeció a las empresas oferentes: “Para nosotros es una satisfacción enorme, porque significa que confían en Río Negro”.



El Intendente Sepúlveda valoró la mejora directa para el barrio: “Las familias ahora podrán contar con un lugar más seguro para llevar adelante su vida”. Y agregó: “Estamos cerrando un gran año de la mano del Gobierno Provincial. Estamos muy satisfechos con el avance de las obras del Hospital y ya estamos trabajando con estos nuevos aportes”.



Aportes y recorrida de obras

El Gobernador entregó aportes para sostener la obra pública local, impulsando empleo y movimiento económico.



El primer aporte, de $30 millones, permitirá avanzar en el Paseo del Peregrino, dentro del programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”. La obra incluye una senda peatonal de tres mil doscientos metros lineales, mobiliario urbano, alumbrado público, puentes y áreas de descanso, consolidando un circuito turístico y recreativo para la localidad.



El segundo aporte, de poco más de $3 millones, será destinado a la compra de un tablero electrónico con reloj para fortalecer las actividades deportivas y recreativas del polideportivo.



Finalmente, se entregó un aporte de $20 millones a los Bomberos Voluntarios para adquirir una nueva autobomba, reforzando su capacidad operativa.