Desde mi mirada, lo que los grandes no ven

Este proyecto comunitario y colectivo fue diseñado desde referentes de distintas instituciones de la localidad, articulando los diferentes niveles educativos, y coordinado por un artista local.



Si bien la estructura de la propuesta fue diseñada por adultos son los y las niños/as y adolescentes quienes le dieron contenido, en cada producción, teatral musical, etc.



Este jueves 20 de noviembre a las 19 horas, en la Asociación Chilena Gabriela Mistral, la comunidad esta invitada a conocer el recorrido realizado por cada grupo y presenciar las producciones finales, es una invitación a construir un mundo más sano y justo para nuestras infancias/adolescencias.



Subrayando las responsabilidades institucionales, la necesidad de recuperar el rol adulto, desdibujado en una sociedad sin límites, en un sistema promotor del consumo donde el mercado comanda por sobre los vínculos y la afectividad, entendiendo al arte como un medio de expresividad y una herramienta de transformación social, y por sobre todas las cosas sabiendo la importancia de acompañar a los y las protagonistas, es que esperamos estar dispuestos a escucharlos y empezar a VER lo que ellos/as tienen para decirnos.