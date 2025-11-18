En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Desde mi mirada, lo que los grandes no ven
Este proyecto comunitario y colectivo fue diseñado desde referentes de distintas instituciones de la localidad, articulando los diferentes niveles educativos, y coordinado por un artista local.
Si bien la estructura de la propuesta fue diseñada por adultos son los y las niños/as y adolescentes quienes le dieron contenido, en cada producción, teatral musical, etc.
Este jueves 20 de noviembre a las 19 horas, en la Asociación Chilena Gabriela Mistral, la comunidad esta invitada a conocer el recorrido realizado por cada grupo y presenciar las producciones finales, es una invitación a construir un mundo más sano y justo para nuestras infancias/adolescencias.
Subrayando las responsabilidades institucionales, la necesidad de recuperar el rol adulto, desdibujado en una sociedad sin límites, en un sistema promotor del consumo donde el mercado comanda por sobre los vínculos y la afectividad, entendiendo al arte como un medio de expresividad y una herramienta de transformación social, y por sobre todas las cosas sabiendo la importancia de acompañar a los y las protagonistas, es que esperamos estar dispuestos a escucharlos y empezar a VER lo que ellos/as tienen para decirnos.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
El sábado, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.
El pasado sábado se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Chimpay la capacitación “Elaboración de Almibarados”, a cargo de la Lic. Abigail Silva.
Jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboralRegionales - Chimpay31/10/2025
El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.
En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.
Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.