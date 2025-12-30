Incendio en un taller en Choele

En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura.  El fuego provocó importantes daños materiales

30/12/2025
IMG-20251230-WA0007

Pasadas las 19 horas de desató un foco de incendio en un local de chapa y pintura automotriz y como saldo del mismo se vieron afectados vehículos y herramientas.  


Bomberos voluntarios de Choele Choel fueron notificados a las 19:27 y rápidamente se dirigieron al lugar ubicado en el Barrio Las Bardas, sobre calle Esther Yunes. 


Cuando llegaron al lugar lograron sofocar el fuego que ya había afectado un utilitario Renault Kangoo y un Renault 19, como así también un trailer de lancha. 


Además se vieron afectadas varias herramientas del taller. 


Solo debieron lamentarse los daños materiales, sin registrarse personas heridas. 

