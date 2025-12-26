El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele ChoelRegionales - Choele Choel26/12/2025
Yunes indicó:
No soy obsecuente de la costumbre, ni tengo arreglos materiales con nadie, menos con el poder Ejecutivo. Voto y hago política a conciencia. No hago disparates. Tampoco me dejo tratar de tonto.
La Carta Orgánica es clara: el Ejecutivo envía su proyecto de Presupuesto, y el Concejo Deliberante lo estudia, pregunta, se informa y decide. No dice que sea obligatorio aprobarlo tal como viene, y mucho menos aprobarlo por unanimidad.
En 2023 me postulé a Concejal. Me acompañaron 1146 votos. Ni muchos, ni pocos. Los necesarios para ponerme en el Concejo a representar un proyecto político. Distinto al de JSRN, obvio. Como oposición en minoría, no discuto cómo el Intendente arma su Presupuesto, le asigna plata a unas áreas y se las quita a otras. Eso lo evaluarán los vecinos.
A mí me corresponde ver otras cosas. El proyecto lo recibimos después del Festival del Folclore. Tendría que estar antes, en noviembre, al menos. Mandan una planilla de Excel y a adivinar, porque hay que aprobarlo antes de Navidad.
Tampoco vino a explicarlo ninguno de los Secretarios del Intendente, ni siquiera el de Hacienda. No, mandan a la Contadora municipal, que no tiene ninguna responsabilidad política.
Pero la Contadora tampoco sacó esta cuenta: si el presupuesto de ingresos contempla tomar deuda por 2.000 millones, el de gastos tiene que decir cuánto piensan devolver de esa deuda en el 2026. No lo dice. Técnicamente, es un dibujo. El más grave, pero hay muchos garabatos, falta de esmero.
Como frutilla del postre, después de tomarse el tiempo de dividir los gastos en Secretarías, áreas, programas, partidas y subpartidas, le chantan un artículo que dice que el Intendente puede cambiar todo el gasto como se le ocurra. Si te da risa, seguro después te da rabia.
En conclusión, lo que me manden a decir, me resbala. Menos si el que habla no resiste un examen básico de comportamiento ético. Pero bueno, no hay vendido si no existe el que lo quiera comprar.
Voy a seguir estudiando, aprendiendo, proponiendo, y controlando. Dos años más por delante. El compromiso es con la ciudad y sus habitantes.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Ingreso al concejo deliberante de Choele Choel un Proyecto de Ordenanza que pone en valor la historia, la identidad y una tradición gastronómica única. "Choele Choel, Capital del Revuelto de Gramajo."
ART deberá reparar el daño sufrido por una portera de escuela primariaRegionales - Choele Choel22/12/2025
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
Mientras el calendario avanza hacia el cierre del año, en Choele hay políticas públicas que no entran en pausa. El Operativo Limpieza municipal desembarcó en el barrio Villa Unión, donde se llevaron adelante tareas integrales de saneamiento urbano que incluyeron la recolección de escombros, la eliminación de microbasurales, el retiro de ramas y la puesta en valor de espacios comunes.
Ramello: “Estamos cerrando el año cambiando la vida de 36 vecinos.”Regionales - Choele Choel19/12/2025
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele Choel
El Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel presentó la nueva Ordenanza Tributaria que regirá el próximo año, una propuesta con fuerte contenido político y económico que marca con claridad el rumbo de la gestión: menos presión fiscal, más acompañamiento al sector productivo y comercial, y el municipio puesto al servicio del desarrollo.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.