Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."

Yunes indicó:



No soy obsecuente de la costumbre, ni tengo arreglos materiales con nadie, menos con el poder Ejecutivo. Voto y hago política a conciencia. No hago disparates. Tampoco me dejo tratar de tonto.



La Carta Orgánica es clara: el Ejecutivo envía su proyecto de Presupuesto, y el Concejo Deliberante lo estudia, pregunta, se informa y decide. No dice que sea obligatorio aprobarlo tal como viene, y mucho menos aprobarlo por unanimidad.



En 2023 me postulé a Concejal. Me acompañaron 1146 votos. Ni muchos, ni pocos. Los necesarios para ponerme en el Concejo a representar un proyecto político. Distinto al de JSRN, obvio. Como oposición en minoría, no discuto cómo el Intendente arma su Presupuesto, le asigna plata a unas áreas y se las quita a otras. Eso lo evaluarán los vecinos.



A mí me corresponde ver otras cosas. El proyecto lo recibimos después del Festival del Folclore. Tendría que estar antes, en noviembre, al menos. Mandan una planilla de Excel y a adivinar, porque hay que aprobarlo antes de Navidad.



Tampoco vino a explicarlo ninguno de los Secretarios del Intendente, ni siquiera el de Hacienda. No, mandan a la Contadora municipal, que no tiene ninguna responsabilidad política.



Pero la Contadora tampoco sacó esta cuenta: si el presupuesto de ingresos contempla tomar deuda por 2.000 millones, el de gastos tiene que decir cuánto piensan devolver de esa deuda en el 2026. No lo dice. Técnicamente, es un dibujo. El más grave, pero hay muchos garabatos, falta de esmero.



Como frutilla del postre, después de tomarse el tiempo de dividir los gastos en Secretarías, áreas, programas, partidas y subpartidas, le chantan un artículo que dice que el Intendente puede cambiar todo el gasto como se le ocurra. Si te da risa, seguro después te da rabia.



En conclusión, lo que me manden a decir, me resbala. Menos si el que habla no resiste un examen básico de comportamiento ético. Pero bueno, no hay vendido si no existe el que lo quiera comprar.



Voy a seguir estudiando, aprendiendo, proponiendo, y controlando. Dos años más por delante. El compromiso es con la ciudad y sus habitantes.