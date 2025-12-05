El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
Allanamiento y detención en causa por “abuso de arma”
Efectivos del grupo especial de tareas COER de la policía de Río Negro y de la Comisaría 37 de Chimpay, procedieron – en la tarde del jueves- a la detención de un joven que fue sindicado como autor material de varios disparos contra una vivienda ubicada en Avenida del 5to. Centenario y Maripal.Regionales - Chimpay05/12/2025
La detención se dio en el marco de un allanamiento en el que también se buscaba dar con el arma.
Toda ésta actuación surgió a raíz de una situación ocurrida en la noche del martes, cuando los ocupantes de la vivienda se vieron sorprendidos por detonaciones de armas de fuego y varios impactos de bala, en total serían cinco, impactando contra las paredes de la casa.
Si bien el dueño de casa no se hallaba en ese momento en el interior de la morada, allí se encontraba un amigo de 18 años con domicilio en Luis Beltrán que estaba de visita junto a dos menores de 17 y 15 años.
A partir de los testimonios aportados por las víctimas de la agresión, se pudo establecer quién sería el autor del hecho y que, en ocasión de realizar los disparos, se desplazaba en moto e iba acompañado de otro sujeto.
Las víctimas confiaron que al escuchar las detonaciones y los impactos en las paredes se arrojaron al piso para salvaguardar sus vidas y que ninguno de ellos resultó lesionado.
Otra persona, en éste caso un joven de 20 años, denunciaría luego en sede policial que circulaba en su motocicleta en cercanías al lugar del hecho y que se topó con el mismo agresor, quien le apuntó con su arma e incluso realizó disparos hacia su persona sin que ninguno de ellos llegara a alcanzarle.
Ahora, el sujeto vinculado en la causa como presunto agresor se encuentra detenido en una comisaría de la zona y a disposición de la fiscalía de la Dra. Álvarez, en cuya fiscalía recaló la causa que – en principio – se investiga como “Abuso de armas”.
Fuente Unidad Regional IV
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
Un hombre intentó infructuosamente eludir el accionar policial de Chimpay con argumentos falsos, pero fue puesto al descubierto y terminó detenido.
Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de ChimpayRegionales - Chimpay20/11/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres donde se presentaron cinco ofertas para ejecutar la red eléctrica del Loteo Avicina en Chimpay, una obra que permitirá ampliar el servicio a 156 familias. Además, entregó aportes para continuar el Paseo del Peregrino, fortalecer el polideportivo local y adquirir una nueva autobomba para Bomberos Voluntarios.
"Desde mi mirada, lo que los grandes no Ven", proyecto preventivo-promocional de la Mesa Territorial de Chimpay, que busca poner en la escena social la voz de las infancias y adolescencias, desde los recursos simbólicos del Arte interpelar el mundo adulto.
En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
El sábado, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.