Allanamiento y detención en causa por “abuso de arma”

La detención se dio en el marco de un allanamiento en el que también se buscaba dar con el arma.

Toda ésta actuación surgió a raíz de una situación ocurrida en la noche del martes, cuando los ocupantes de la vivienda se vieron sorprendidos por detonaciones de armas de fuego y varios impactos de bala, en total serían cinco, impactando contra las paredes de la casa.

Si bien el dueño de casa no se hallaba en ese momento en el interior de la morada, allí se encontraba un amigo de 18 años con domicilio en Luis Beltrán que estaba de visita junto a dos menores de 17 y 15 años.

A partir de los testimonios aportados por las víctimas de la agresión, se pudo establecer quién sería el autor del hecho y que, en ocasión de realizar los disparos, se desplazaba en moto e iba acompañado de otro sujeto.

Las víctimas confiaron que al escuchar las detonaciones y los impactos en las paredes se arrojaron al piso para salvaguardar sus vidas y que ninguno de ellos resultó lesionado.

Otra persona, en éste caso un joven de 20 años, denunciaría luego en sede policial que circulaba en su motocicleta en cercanías al lugar del hecho y que se topó con el mismo agresor, quien le apuntó con su arma e incluso realizó disparos hacia su persona sin que ninguno de ellos llegara a alcanzarle.

Ahora, el sujeto vinculado en la causa como presunto agresor se encuentra detenido en una comisaría de la zona y a disposición de la fiscalía de la Dra. Álvarez, en cuya fiscalía recaló la causa que – en principio – se investiga como “Abuso de armas”.

Fuente Unidad Regional IV