Policía detuvo a mujer buscada por la justicia Federal
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia FederalRegionales - Choele Choel03/12/2025
La misma está imputada por el delito de “robo”, y la detención se realizó tras ratificarse la vigencia de lo instruido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de Buenos Aires.
La joven era intensamente buscada en las últimas semanas, a partir de la recepción del oficio judicial y del expreso pedido que hicieran desde la policía Federal a la rionegrina para que se pusiera todo el empeño para lograr su aprehensión.
Choele Choel era el punto, dado que su familia reside en el barrio Las Bardas de la ciudad.
Sin embargo, por varios días la búsqueda local y zonal resultó infructuosa, ya que la joven buscada se había ido – luego se sabría - al Alto Valle.
En las últimas horas se dio su regreso y ahí sí se pudo lograr la detención.
Permanece alojada en una unidad policial del Valle Medio a la espera de ser extraditada cuando lo resuelva la justicia de Buenos Aires.
Fuente Unidad Regional IV
Bautista Yunes, cierra el Año con Logros Destacados en el canotaje Rionegrino y ArgentinoRegionales - Choele Choel02/12/2025
El joven palista de 14 años de Choele Choel, se consagró Campeón Argentino, Campeón provincial y fue pieza clave en el triunfo de la Selección Argentina en la Copa Binacional
Las instituciones de Bomberos Voluntarios y el Hospital Local recuerdan a todas las personas ya inscriptas que este 3 de diciembre se llevará a cabo la capacitación en reanimación cardipulmonar (RCP), una instancia formativa esencial para actuar ante una emergencia.
Choele Choel inicia la recepción de boletines para el pago de la tercera cuota de las Becas Municipales 2025.
La Comisaría de Familia de Choele Choel realizó una campaña preventiva e informativa con motivo de conmemorarse éste 25 de noviembre el “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.
Se viene el segundo sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de ChoeleRegionales - Choele Choel27/11/2025
Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, tendrá el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.
En Choele Choel, un hombre de 55 años de edad resultó herido de arma blanca en un hecho que esta siendo investigando.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
