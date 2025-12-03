Policía detuvo a mujer buscada por la justicia Federal

La misma está imputada por el delito de “robo”, y la detención se realizó tras ratificarse la vigencia de lo instruido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de Buenos Aires.

La joven era intensamente buscada en las últimas semanas, a partir de la recepción del oficio judicial y del expreso pedido que hicieran desde la policía Federal a la rionegrina para que se pusiera todo el empeño para lograr su aprehensión.

Choele Choel era el punto, dado que su familia reside en el barrio Las Bardas de la ciudad.

Sin embargo, por varios días la búsqueda local y zonal resultó infructuosa, ya que la joven buscada se había ido – luego se sabría - al Alto Valle.

En las últimas horas se dio su regreso y ahí sí se pudo lograr la detención.

Permanece alojada en una unidad policial del Valle Medio a la espera de ser extraditada cuando lo resuelva la justicia de Buenos Aires.

Fuente Unidad Regional IV