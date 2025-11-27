Se viene el segundo sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de Choele

Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, tendrá el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.

Regionales - Choele Choel27/11/2025
IMG-20251020-WA0002

Además, se recuerda que todos los cartones participan por los premios mayores del bingo principal, que se llevará a cabo durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia:
• 10 sorteos de $300.000
•2 bingos de $3 y $4 millones, con sus respectivas líneas de $500.000
• 2 autos 0 km como premios centrales


El Gran Bingo Millonario se afianza como una propuesta accesible, masiva y con grandes oportunidades para quienes se sumen a esta fiesta de premios y música, que se desarrollará el 5, 6 y 7 de diciembre en Choele Choel.

Te puede interesar
Lo más visto