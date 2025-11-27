En Choele Choel, un hombre de 55 años de edad resultó herido de arma blanca en un hecho que esta siendo investigando.
Se viene el segundo sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de Choele
Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, tendrá el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.Regionales - Choele Choel27/11/2025
Además, se recuerda que todos los cartones participan por los premios mayores del bingo principal, que se llevará a cabo durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia:
• 10 sorteos de $300.000
•2 bingos de $3 y $4 millones, con sus respectivas líneas de $500.000
• 2 autos 0 km como premios centrales
El Gran Bingo Millonario se afianza como una propuesta accesible, masiva y con grandes oportunidades para quienes se sumen a esta fiesta de premios y música, que se desarrollará el 5, 6 y 7 de diciembre en Choele Choel.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda y el Museo Histórico Regional de Choele Choel invitan a toda la comunidad a disfrutar de una muestra especial dedicada a Raúl Fantino.
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.
Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa Noel
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.
La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.