Mientras los espacios verdes, las plazas y la zona del río siguen siendo puntos de encuentro cotidianos para vecinos y visitantes, la Municipalidad de Choele Choel continúa con un trabajo de fumigación sostenida y la prevención permanente contra la proliferación de mosquitos.
Nuevo predio para el parque automotor de Choele
La Municipalidad de Choele Choel reordenó su parque automotor y sumó un nuevo predio para mejorar los servicios.Regionales - Choele Choel30/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel concretó en los últimos días la mudanza de su parque automotor a un nuevo predio ubicado sobre calle San Martín, una decisión que responde al crecimiento sostenido de la flota municipal y a una política de ordenamiento, recuperación y mantenimiento de los bienes públicos.
Según se informó oficialmente, el espacio que hasta ahora se utilizaba para resguardar los vehículos municipales quedó chico frente a la incorporación de nuevas unidades y herramientas de trabajo, fundamentales para el mantenimiento de la ciudad y la prestación de servicios esenciales.
Desde el Ejecutivo local remarcaron que este crecimiento no es casual, sino el resultado de una administración que priorizó el cuidado de los recursos, el orden en las cuentas públicas y la inversión planificada. “Las herramientas más importantes que tenemos para mantener la ciudad son nuestros vehículos, y en estos años hemos logrado no solo recuperarlos, sino también ampliarlos”, señalaron desde el municipio.
El nuevo predio permitirá mejorar las condiciones de resguardo, organización y mantenimiento del parque automotor, optimizando tiempos de trabajo y prolongando la vida útil de cada unidad. Esto se traduce, en términos concretos, en más eficiencia en tareas como limpieza, riego de calles, obras y servicios y la logística municipal.
La mudanza fue definida internamente como “una mudanza linda”, no solo por el cambio de lugar, sino por lo que representa: una municipalidad con más herramientas, más orden y mayor capacidad operativa para dar respuesta a las demandas cotidianas de la comunidad.
Con esta decisión, la Municipalidad de Choele continúa profundizando una línea de gestión que pone el acento en la administración responsable, el fortalecimiento del patrimonio público y la mejora permanente de los servicios, entendiendo que detrás de cada vehículo en condiciones hay más eficiencia y una mejor calidad de vida para los vecinos.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
Choele presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río NegroRegionales - Choele Choel29/12/2025
La ciudad de Choele Choel dirá presente en la 50.ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias de canotaje más emblemáticas del país, que celebra medio siglo de historia y convoca a palistas de amplia trayectoria junto a quienes vivirán esta experiencia por primera vez.
Se abrió la pre inscripción para la escuela de guardavidas que se llevará a cabo en la ciudad de Choele Choel.
Ramello: "La reelección indefinida es un privilegio que la democracia no puede tolerar"Regionales - Choele Choel27/12/2025
En el cierre del año político y en medio de un escenario de renovación e ideas nuevas requeridas por la dirigencia provincial, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, se refirió a la reelección indefinida de sus pares en Río Negro y planteó la necesidad de discutir límites a los mandatos ejecutivos locales.
Yunes: "Voté en Contra. Se aprobó igual, 4 a 3. Pero voté convencido."Regionales - Choele Choel26/12/2025
El concejal del bloque Choele presente y futuro, Cesar Yunes, se refirió al voto del presupuesto municipal de Choele Choel
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pomona informa que mediante la Ordenanza N° 07/2025, se aprobó una modificación que establece los nuevos valores del camping municipal.
El martes al mediodía el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un hecho ocurrido ayer. Uno de ellos quedó imputado por varios delitos, entre ellos tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual agravado, amenazas, y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva.