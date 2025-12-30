Nuevo predio para el parque automotor de Choele

La Municipalidad de Choele Choel concretó en los últimos días la mudanza de su parque automotor a un nuevo predio ubicado sobre calle San Martín, una decisión que responde al crecimiento sostenido de la flota municipal y a una política de ordenamiento, recuperación y mantenimiento de los bienes públicos.

Según se informó oficialmente, el espacio que hasta ahora se utilizaba para resguardar los vehículos municipales quedó chico frente a la incorporación de nuevas unidades y herramientas de trabajo, fundamentales para el mantenimiento de la ciudad y la prestación de servicios esenciales.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que este crecimiento no es casual, sino el resultado de una administración que priorizó el cuidado de los recursos, el orden en las cuentas públicas y la inversión planificada. “Las herramientas más importantes que tenemos para mantener la ciudad son nuestros vehículos, y en estos años hemos logrado no solo recuperarlos, sino también ampliarlos”, señalaron desde el municipio.

El nuevo predio permitirá mejorar las condiciones de resguardo, organización y mantenimiento del parque automotor, optimizando tiempos de trabajo y prolongando la vida útil de cada unidad. Esto se traduce, en términos concretos, en más eficiencia en tareas como limpieza, riego de calles, obras y servicios y la logística municipal.

La mudanza fue definida internamente como “una mudanza linda”, no solo por el cambio de lugar, sino por lo que representa: una municipalidad con más herramientas, más orden y mayor capacidad operativa para dar respuesta a las demandas cotidianas de la comunidad.

Con esta decisión, la Municipalidad de Choele continúa profundizando una línea de gestión que pone el acento en la administración responsable, el fortalecimiento del patrimonio público y la mejora permanente de los servicios, entendiendo que detrás de cada vehículo en condiciones hay más eficiencia y una mejor calidad de vida para los vecinos.