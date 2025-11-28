La Comisaría de Familia de Choele Choel realizó una campaña preventiva e informativa con motivo de conmemorarse éste 25 de noviembre el “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.
La Municipalidad de Choele Choel informa que desde el lunes 1° de diciembre y hasta el viernes 20 de diciembre se realizará la recepción de boletines escolares correspondiente al trámite previo para efectivizar el pago de la tercera cuota de las Becas Municipales 2025.
La presentación deberá realizarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Desarrollo Humano, de 9:00 a 12:00.
Con el correr de los años, las becas municipales se consolidaron como una política pública clave para acompañar a las familias de la ciudad. Este programa, creado y sostenido íntegramente por el Municipio, permite aliviar gastos educativos, asegurar la continuidad de estudios y brindar un apoyo directo a estudiantes de todos los niveles.
En ese sentido, el intendente Diego Ramello destacó el impacto social de esta herramienta, señalando que "La beca municipal es una decisión política que prioriza a las familias y a los jóvenes de Choele. No es solo un aporte económico, es un mensaje claro de que queremos más oportunidades y más igualdad para nuestros estudiantes”.
“Sabemos lo que significa el esfuerzo de cada hogar, y desde el Municipio queremos estar presentes acompañando ese compromiso” indicó el mandatario municipal.
Desde la Dirección de Desarrollo Humano remarcaron la importancia de que las familias presenten los boletines dentro del período establecido, ya que es el paso administrativo necesario para garantizar el cumplimiento del cronograma de pagos.
La Municipalidad recuerda que los canales oficiales permanecen disponibles para consultas y orientación respecto al trámite.
Se viene el segundo sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de ChoeleRegionales - Choele Choel27/11/2025
Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, tendrá el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.
En Choele Choel, un hombre de 55 años de edad resultó herido de arma blanca en un hecho que esta siendo investigando.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda y el Museo Histórico Regional de Choele Choel invitan a toda la comunidad a disfrutar de una muestra especial dedicada a Raúl Fantino.
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.
Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa Noel
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
ENDEVAM acompaña a productoresRegionales27/11/2025
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.