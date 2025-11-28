La Municipalidad de Choele Choel informa que desde el lunes 1° de diciembre y hasta el viernes 20 de diciembre se realizará la recepción de boletines escolares correspondiente al trámite previo para efectivizar el pago de la tercera cuota de las Becas Municipales 2025.



La presentación deberá realizarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Desarrollo Humano, de 9:00 a 12:00.



Con el correr de los años, las becas municipales se consolidaron como una política pública clave para acompañar a las familias de la ciudad. Este programa, creado y sostenido íntegramente por el Municipio, permite aliviar gastos educativos, asegurar la continuidad de estudios y brindar un apoyo directo a estudiantes de todos los niveles.



En ese sentido, el intendente Diego Ramello destacó el impacto social de esta herramienta, señalando que "La beca municipal es una decisión política que prioriza a las familias y a los jóvenes de Choele. No es solo un aporte económico, es un mensaje claro de que queremos más oportunidades y más igualdad para nuestros estudiantes”.



“Sabemos lo que significa el esfuerzo de cada hogar, y desde el Municipio queremos estar presentes acompañando ese compromiso” indicó el mandatario municipal.



Desde la Dirección de Desarrollo Humano remarcaron la importancia de que las familias presenten los boletines dentro del período establecido, ya que es el paso administrativo necesario para garantizar el cumplimiento del cronograma de pagos.



La Municipalidad recuerda que los canales oficiales permanecen disponibles para consultas y orientación respecto al trámite.