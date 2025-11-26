La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda y el Museo Histórico Regional de Choele Choel invitan a toda la comunidad a disfrutar de una muestra especial dedicada a Raúl Fantino.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.
La ciudad cabecera del Valle Medio ya siente el pulso de un acontecimiento que promete mover la aguja turística y económica de toda la región.
El predio ubicado sobre la avenida San Martín un espacio verde planificado hace cinco años se transforma por estas horas en un parque anfitrión que alojará a miles de visitantes, artesanos, emprendedores y familias. Las estructuras crecen y el aire empieza a tomar ese aroma particular que solo tienen las grandes fiestas populares argentinas.
Una grilla que combina tradición, masividad y artistas que hoy marcan el pulso musical del país.
Viernes 5
Los Cuatro de Córdoba, emblema del folklore festivo con más de cinco décadas de escenarios, serán los primeros en pisar el escenario mayor.
Les seguirán Los Nocheros, históricos referentes del folklore romántico que vendieron millones de discos en Latinoamérica.
La noche cerrará con BM, el artista que hoy lidera el cruce entre cumbia y pop urbano y que arrastra audiencias jóvenes en todas las plataformas.
Sábado 6
El segundo día tendrá sabor a clásico y a cumbia santafesina.
Los Palmeras, probablemente la banda más popular del país, llegarán con su arsenal de hits que ya son patrimonio cultural argentino.
Junto a ellos, estará , Natalia Pastorutti, una de las voces que hoy renuevan el folklore con frescura, talento y una estética moderna que pisa fuerte en los grandes festivales.
Domingo 7
El cierre será una mezcla perfecta de nostalgia y fiesta.
Vilma Palma e Vampiros banda insignia de los ’90 con éxitos que cruzaron fronteras, traerá el rock-pop que marcó a toda una generación.
Y el broche final quedará a cargo de Dale Que Va, una de las agrupaciones tropicales más convocantes de los últimos años.
La voz del Valle Medio también será protagonista con artistas regionales, peñas y un segundo escenario, destinado a peñas, músicos emergentes y propuestas tradicionales.
La organización lanzó para esta oportunidad un bingo millonario que sorteara 2 autos 0 km y más de 75 millones de pesos en premios, cuyos sorteos se realizarán dentro del mismo predio.
En paralelo, los foodtrucks y puestos gastronómicos se encuentran prácticamente agotados. Solo quedan algunos espacios disponibles, según confirmaron desde la organización. La propuesta culinaria incluirá sabores regionales, opciones para toda la familia y una oferta pensada para acompañar cada noche de espectáculo.
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.
Como sucede hace años, los bomberos Voluntarios de Choele Choel estarán acompañando en su recorrido a Papa Noel
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.
La municipalidad de Choele Choel realizó el llamado a licitación pública N 07/2025 para la contratación del servicio de seguridad en el predio de la Isla 92
El martes 11 de noviembre de 2025 se realizó la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, una actividad académica destinada a promover el uso responsable de antimicrobianos y su vínculo con la salud humana, animal y ambiental.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
Un accidente ocurrido en la mañana de éste martes en un tramo de la ruta nacional 250 que enlaza las localidades de Choele Choel y Luis Beltrán, dejó como saldo lesiones leves en los involucrados
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Venta de Kilómetros solidariosRegionales25/11/2025
En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.
