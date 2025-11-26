Choele  se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.

La ciudad cabecera del Valle Medio ya siente el pulso de un acontecimiento que promete mover la aguja turística y económica de toda la región.



El predio ubicado sobre la avenida San Martín un espacio verde planificado hace cinco años se transforma por estas horas en un parque anfitrión que alojará a miles de visitantes, artesanos, emprendedores y familias. Las estructuras crecen y el aire empieza a tomar ese aroma particular que solo tienen las grandes fiestas populares argentinas.



Una grilla que combina tradición, masividad y artistas que hoy marcan el pulso musical del país.



Viernes 5

Los Cuatro de Córdoba, emblema del folklore festivo con más de cinco décadas de escenarios, serán los primeros en pisar el escenario mayor.



Les seguirán Los Nocheros, históricos referentes del folklore romántico que vendieron millones de discos en Latinoamérica.



La noche cerrará con BM, el artista que hoy lidera el cruce entre cumbia y pop urbano y que arrastra audiencias jóvenes en todas las plataformas.



Sábado 6



El segundo día tendrá sabor a clásico y a cumbia santafesina.



Los Palmeras, probablemente la banda más popular del país, llegarán con su arsenal de hits que ya son patrimonio cultural argentino.



Junto a ellos, estará , Natalia Pastorutti, una de las voces que hoy renuevan el folklore con frescura, talento y una estética moderna que pisa fuerte en los grandes festivales.



Domingo 7



El cierre será una mezcla perfecta de nostalgia y fiesta.



Vilma Palma e Vampiros banda insignia de los ’90 con éxitos que cruzaron fronteras, traerá el rock-pop que marcó a toda una generación.



Y el broche final quedará a cargo de Dale Que Va, una de las agrupaciones tropicales más convocantes de los últimos años.



La voz del Valle Medio también será protagonista con artistas regionales, peñas y un segundo escenario, destinado a peñas, músicos emergentes y propuestas tradicionales.



La organización lanzó para esta oportunidad un bingo millonario que sorteara 2 autos 0 km y más de 75 millones de pesos en premios, cuyos sorteos se realizarán dentro del mismo predio.



En paralelo, los foodtrucks y puestos gastronómicos se encuentran prácticamente agotados. Solo quedan algunos espacios disponibles, según confirmaron desde la organización. La propuesta culinaria incluirá sabores regionales, opciones para toda la familia y una oferta pensada para acompañar cada noche de espectáculo.