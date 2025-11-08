Atención primaria de salud veterinaria en Chimpay

En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.

Regionales - Chimpay08/11/2025
IMG-20251106-WA0151

Durante la jornada se atendieron canes y gatos, realizándose revisaciones supervisadas por docentes, además de las atenciones habituales que se brindan en los consultorios del hospital veterinario.


Esta actividad busca que los futuros profesionales incorporen una mirada social, acercando la medicina veterinaria a sectores con menor acceso y promoviendo la educación sobre bienestar animal y tenencia responsable. También se ofreció asesoramiento y se respondieron dudas a los vecinos y vecinas del barrio.


En total, se aplicaron 60 vacunas antirrábicas, se administraron desparasitarios, y se realizaron consultas y derivaciones.

Te puede interesar
IMG-20251029-WA0007

Taller sobre nutrición y salud bucal en Chimpay

Regionales - Chimpay30/10/2025

Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.

IMG-20251028-WA0099

Prácticas del Taller de Apicultura de la EEBA27

Regionales - Chimpay29/10/2025

Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.

IMG-20251028-WA0094

Prácticas de riego en el CEAER de Chimpay

Regionales - Chimpay29/10/2025

A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo “Diseño e Instalación de Sistemas de Riego”, correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.

Lo más visto