Atención primaria de salud veterinaria en Chimpay

Durante la jornada se atendieron canes y gatos, realizándose revisaciones supervisadas por docentes, además de las atenciones habituales que se brindan en los consultorios del hospital veterinario.



Esta actividad busca que los futuros profesionales incorporen una mirada social, acercando la medicina veterinaria a sectores con menor acceso y promoviendo la educación sobre bienestar animal y tenencia responsable. También se ofreció asesoramiento y se respondieron dudas a los vecinos y vecinas del barrio.



En total, se aplicaron 60 vacunas antirrábicas, se administraron desparasitarios, y se realizaron consultas y derivaciones.