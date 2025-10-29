Prácticas de riego en el CEAER de Chimpay

Luego de completar las cuatro instancias teóricas dictadas durante octubre -donde se abordaron contenidos generales sobre uso eficiente del agua, planificación de riego, manejo de suelos y sistemas presurizados- los asistentes comenzarán ahora a aplicar los conocimientos adquiridos en terreno.

La actividad práctica se realizará desde este sábado 1 de noviembre a las 14 horas en la parcela educativa del CEAER en Chimpay, donde se llevarán adelante tareas de diseño, nivelación del terreno, distribución de cañerías y posterior instalación del sistema de riego.

Si bien el curso está orientado principalmente a estudiantes y asistentes inscriptos, la convocatoria continúa abierta a miembros de la comunidad interesados en adquirir conocimientos técnicos para el desarrollo productivo local.



“Es una oportunidad para aprender de manera concreta y en el campo, aplicando conceptos que son fundamentales para optimizar el uso del recurso hídrico”, destacaron desde la organización.

El curso forma parte de las propuestas de formación técnica que impulsa el CEAER en el Valle Medio, con el objetivo de fortalecer capacidades laborales vinculadas al desarrollo agroproductivo regional.

La actividad es abierta a la comunidad, y quienes deseen pueden asistir directamente al lugar en el horario indicado o solicitar más información en el CEAER Chimpay. -