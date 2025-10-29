Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.
Prácticas de riego en el CEAER de Chimpay
A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo "Diseño e Instalación de Sistemas de Riego", correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.
Luego de completar las cuatro instancias teóricas dictadas durante octubre -donde se abordaron contenidos generales sobre uso eficiente del agua, planificación de riego, manejo de suelos y sistemas presurizados- los asistentes comenzarán ahora a aplicar los conocimientos adquiridos en terreno.
La actividad práctica se realizará desde este sábado 1 de noviembre a las 14 horas en la parcela educativa del CEAER en Chimpay, donde se llevarán adelante tareas de diseño, nivelación del terreno, distribución de cañerías y posterior instalación del sistema de riego.
Si bien el curso está orientado principalmente a estudiantes y asistentes inscriptos, la convocatoria continúa abierta a miembros de la comunidad interesados en adquirir conocimientos técnicos para el desarrollo productivo local.
“Es una oportunidad para aprender de manera concreta y en el campo, aplicando conceptos que son fundamentales para optimizar el uso del recurso hídrico”, destacaron desde la organización.
El curso forma parte de las propuestas de formación técnica que impulsa el CEAER en el Valle Medio, con el objetivo de fortalecer capacidades laborales vinculadas al desarrollo agroproductivo regional.
La actividad es abierta a la comunidad, y quienes deseen pueden asistir directamente al lugar en el horario indicado o solicitar más información en el CEAER Chimpay. -
Chimpay RosaRegionales - Chimpay22/10/2025
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización
El 18 de noviembre se abrirán los sobres para dotar de energía y alumbrado al loteo Avicena I, una obra muy esperada por familias de Chimpay, cuya inversión supera los $410 millones.
La Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Chimpay invita a disfrutar del planetario
Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.
Bomberos de Chimpay y policía de esa ciudad intervinieron, el miércoles, en auxilio de una persona que sufrió un siniestro con su vehiculo.
Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedencia
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
La Unidad Regional IV de la policía de Río Negro quiere agradecer la predisposición y colaboración de todos los que, desinteresadamente, colaboraron para facilitar la labor del personal policial en el marco del macro procedimiento llevado a cabo el pasado miércoles en la localidad de Chimpay.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
Forrajes en acción
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.