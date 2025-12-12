La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.
Condenan a concesionaria por un plan de ahorro
Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
Meses después, la concesionaria le informó que el contrato incluía un seguro de vida. Ante el fallecimiento del titular, el plan quedaba cancelado. Para iniciar el trámite, le solicitaron la declaratoria de herederos.
La mujer presentó toda la documentación requerida. Sin embargo, no confirmaron la cancelación del plan ni entregaron el vehículo. Ante la falta de respuestas, la mujer envió cartas documento e inició una mediación. Posteriormente, inició una demanda judicial en representación de su hija.
El fuero civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda y condenó a la concesionaria, a los titulares del plan ahorro y a la aseguradora por el incumplimiento del contrato. Se determinó la exención de pago y la indemnización a la familia. Además, se ordenó la entrega de un vehículo cero kilómetro, con las mismas características del plan suscripto o el modelo contratado por el fallecido.
En su defensa, la aseguradora planteó excepciones por falta de legitimación y por la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor. La concesionaria argumentó que no pudo transferir la titularidad ni entregar el vehículo por la supuesta falta de documentación. Por su parte, Bahía Automotores se desligó de responsabilidad alegando que solo actuó como promotora del plan.
La jueza analizó el caso en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y el Código Civil y Comercial. Reconoció que existía una relación de consumo entre la mujer y las tres empresas demandadas.
Determinó que el contrato de ahorro y el contrato de seguro estaban ligados por una red de vínculos contractuales. La mujer, junto con su hija, ostentaba la calidad de consumidora final. También consideró que los proveedores tenían el deber de brindar información clara y adecuada, actuar de buena fe y dar un trato digno.
La mujer presentó documentos que probaron el fallecimiento de su pareja, la existencia del plan, el pago de las cuotas y los intentos fallidos por obtener el vehículo. Testigos confirmaron los perjuicios sufridos por la viuda, quien asumió compromisos financieros sin recibir asistencia ni información de las empresas.
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio Maldonado
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ART
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Orquesta y talleres de banda brillaron en "Bailando al mismo compás"
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.
