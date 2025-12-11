El dirigente rionegrino Mateo Martínez asumió la presidencia de la Juventud Radical Nacional, marcando un hecho histórico para la Unión Cívica Radical: es la primera vez que un rionegrino conduce la organización juvenil a nivel nacional.
Cuidado de piletas: un compromiso para ahorrar agua entre todos
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.11/12/2025
Con simples acciones es posible extender la vida útil del agua, evitar picos de consumo que afectan la presión en la red, cuidar un recurso valioso y, además, ahorrar en la factura del servicio. Tu cuidado es también el ahorro de toda la comunidad.
Para mantener el agua en buen estado, se recomienda usar cobertores cuando la pileta no está en uso para reducir la evaporación; controlar el nivel de cloro y el pH para evitar tener que recambiar el agua; retirar hojas y suciedad de manera frecuente; realizar retrolavados del filtro solo cuando sea necesario; evitar el vaciado total y revisar periódicamente mangueras y conexiones para detectar pérdidas.
Cuidar el agua es una responsabilidad compartida, y con pequeños gestos se puede contribuir entre todos a un uso responsable durante los días de mayor demanda.
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño