El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ART
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.Regionales - Choele Choel10/12/2025
Como empleadora, la Municipalidad de Choele Choel denunció el hecho ante la aseguradora de riesgos del trabajo. El hombre recibió el alta médica, pero con secuelas. La aseguradora aceptó el porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica, pero se negó a pagar el monto indemnizatorio calculado en sede administrativa. Por ese motivo, el trabajador recurrió al Poder Judicial.
El fuero laboral de Roca condenó a la aseguradora a indemnizar al trabajador por su incapacidad. También se reconoció la indemnización adicional prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que el accidente ocurrió durante su jornada laboral, bajo la dependencia del empleador.
La aseguradora, por su parte, negó responsabilidad en el hecho. Cuestionó el nexo causal entre la lesión y el trabajo, y objetó la procedencia del monto indemnizatorio reclamado. Alegó haber cumplido con todas sus obligaciones legales. Sostuvo que el trabajador solo expresó disconformidad con el resultado del trámite administrativo, sin aportar fundamentos nuevos que justificaran la acción judicial.
El tribunal consideró acreditados el siniestro, el vínculo laboral, el carácter laboral del accidente y la incapacidad resultante. También validó el dictamen de la comisión médica.
Aplicando la legislación vigente y la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, el tribunal calculó la indemnización conforme al porcentaje de incapacidad, tomando como ingreso base mensual el promedio actualizado de las remuneraciones percibidas por el hombre en el año anterior al accidente.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia explotó de público y energía: más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92 para una celebración que superó todas las expectativas.
La segunda noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia comenzó con una gran marco de público en el predio. El escenario mayor abrió la fiesta y algunos de los artistas luego pasaron por el escenario de la globa
La primera noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia fue un éxito.
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
El complejo Municipal de Darwin, será sede de la cuarta edición del Festival de la cerveza artesanal.