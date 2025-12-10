Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ART

Como empleadora, la Municipalidad de Choele Choel denunció el hecho ante la aseguradora de riesgos del trabajo. El hombre recibió el alta médica, pero con secuelas. La aseguradora aceptó el porcentaje de incapacidad determinado por la comisión médica, pero se negó a pagar el monto indemnizatorio calculado en sede administrativa. Por ese motivo, el trabajador recurrió al Poder Judicial.



El fuero laboral de Roca condenó a la aseguradora a indemnizar al trabajador por su incapacidad. También se reconoció la indemnización adicional prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que el accidente ocurrió durante su jornada laboral, bajo la dependencia del empleador.



La aseguradora, por su parte, negó responsabilidad en el hecho. Cuestionó el nexo causal entre la lesión y el trabajo, y objetó la procedencia del monto indemnizatorio reclamado. Alegó haber cumplido con todas sus obligaciones legales. Sostuvo que el trabajador solo expresó disconformidad con el resultado del trámite administrativo, sin aportar fundamentos nuevos que justificaran la acción judicial.



El tribunal consideró acreditados el siniestro, el vínculo laboral, el carácter laboral del accidente y la incapacidad resultante. También validó el dictamen de la comisión médica.



Aplicando la legislación vigente y la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, el tribunal calculó la indemnización conforme al porcentaje de incapacidad, tomando como ingreso base mensual el promedio actualizado de las remuneraciones percibidas por el hombre en el año anterior al accidente.