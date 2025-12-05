Inicia la Fiesta nacional del folclore y la familia

La primera noche de la fiesta contará con los sorteos de diez premios de 300 mil pesos que serán sorteados con el número de cartón del Gran Bingo de la fiesta.



La actividad sobre ambos escenarios dará inició a las 21 horas. En el caso del escenario principal se presentarán el ballet de la provincia, Sentires de la Patagonia, Sendero sureño, Jorge Brunt, Los cuatro de Córdoba, Los No Heros y BM



Antes de la presentación de los cuatro de Córdoba se realizarán los primeros sorteos de órdenes de compra de 300 mil pesos cada una.



En el predio habrá decenas de puestos de comidas, artesanos, juegos, puestos de venta e instituciones intermedias que sumarán su color al espacio natural con el que cuenta la fiesta.