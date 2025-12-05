Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Inicia la Fiesta nacional del folclore y la familia
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.Regionales - Choele Choel05/12/2025
La primera noche de la fiesta contará con los sorteos de diez premios de 300 mil pesos que serán sorteados con el número de cartón del Gran Bingo de la fiesta.
La actividad sobre ambos escenarios dará inició a las 21 horas. En el caso del escenario principal se presentarán el ballet de la provincia, Sentires de la Patagonia, Sendero sureño, Jorge Brunt, Los cuatro de Córdoba, Los No Heros y BM
Antes de la presentación de los cuatro de Córdoba se realizarán los primeros sorteos de órdenes de compra de 300 mil pesos cada una.
En el predio habrá decenas de puestos de comidas, artesanos, juegos, puestos de venta e instituciones intermedias que sumarán su color al espacio natural con el que cuenta la fiesta.
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
Llaman a licitación para recambio de cubierta metálica del playónRegionales - Choele Choel05/12/2025
La municipalidad de Choele Choel por medio de la licitación pública 08/2025 llama a interesados en ejecutar la obra de reparación y recambio de cubierta metálica del polideportivo
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Bautista Yunes, cierra el Año con Logros Destacados en el canotaje Rionegrino y ArgentinoRegionales - Choele Choel02/12/2025
El joven palista de 14 años de Choele Choel, se consagró Campeón Argentino, Campeón provincial y fue pieza clave en el triunfo de la Selección Argentina en la Copa Binacional
