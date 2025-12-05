Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Llaman a licitación para recambio de cubierta metálica del playón
La municipalidad de Choele Choel por medio de la licitación pública 08/2025 llama a interesados en ejecutar la obra de reparación y recambio de cubierta metálica del polideportivoRegionales - Choele Choel05/12/2025
1. Objeto del llamado: Llámese a Licitación Pública n°08/2025 para la ejecución de la obra de reparación y recambio de la cubierta metálica del Playon polideportivo municipal de la ciudad de Choele Choel, conforme la característica y especificaciones detalladas en el PBC.
2. Presupuesto oficial: Se fija la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (68.750.000,00).
3. Valor del pliego: Se establece que el valor del Pliego será de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (687.500,00)
4. Consulta de pliego: Sección de impositiva, Municipalidad de Choele Choel, sito en Av. San Martín 1327 de 7.30 a 12.30hs.
5. FECHA Y HORA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 19 de diciembre del 2025 hasta las 11hs, mesa de entrada, Municipalidad de Choele Choel.
6. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 19 de diciembre de 2025 a las 11hs.
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Bautista Yunes, cierra el Año con Logros Destacados en el canotaje Rionegrino y ArgentinoRegionales - Choele Choel02/12/2025
El joven palista de 14 años de Choele Choel, se consagró Campeón Argentino, Campeón provincial y fue pieza clave en el triunfo de la Selección Argentina en la Copa Binacional
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.