Llaman a licitación para recambio de cubierta metálica del playón

1. Objeto del llamado: Llámese a Licitación Pública n°08/2025 para la ejecución de la obra de reparación y recambio de la cubierta metálica del Playon polideportivo municipal de la ciudad de Choele Choel, conforme la característica y especificaciones detalladas en el PBC.



2. Presupuesto oficial: Se fija la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL (68.750.000,00).



3. Valor del pliego: Se establece que el valor del Pliego será de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (687.500,00)



4. Consulta de pliego: Sección de impositiva, Municipalidad de Choele Choel, sito en Av. San Martín 1327 de 7.30 a 12.30hs.



5. FECHA Y HORA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 19 de diciembre del 2025 hasta las 11hs, mesa de entrada, Municipalidad de Choele Choel.



6. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 19 de diciembre de 2025 a las 11hs.