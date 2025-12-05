Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Estudiantes fabricaron porta sueros y los donaron en un hospital
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
Los elementos serán destinados al Servicio de Internación del nosocomio y representan un aporte concreto al equipamiento necesario para la atención diaria de pacientes.
El proyecto evidencia cómo la formación técnica, además de brindar conocimientos específicos, se vincula directamente con las necesidades reales de la comunidad.
Ricardo Vázquez, profesor de Prácticas, subrayó el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento de las instituciones locales para hacer posible la iniciativa. “Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo de nuestros estudiantes, porque esto no solo refleja la entrega del elemento en sí, sino que habla del compromiso social de nuestros estudiantes”, señaló.
También destacó la colaboración de la Cooperadora del Hospital, que aportó los materiales para la construcción.
Los porta sueros fueron elaborados desde cero por estudiantes de 5° y 6° año, quienes aplicaron conocimientos adquiridos en su trayectoria formativa, demostrando el impacto real de la educación técnica cuando se articula con el entorno.
Según anticipó Vázquez, el trabajo continuará: “A futuro tenemos alrededor de diez más para construir”. Esta proyección reafirma el vínculo sostenido entre la escuela y su comunidad, y pone en valor una formación que no sólo capacita para el mundo del trabajo, sino que también cultiva ciudadanos comprometidos.
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
