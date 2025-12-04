En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruída
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.Regionales - Choele Choel04/12/2025
Las tareas demoraron un mes y la piscina quedó instalada en el patio, pero aparecieron problemas. La estructura comenzó a hundirse. El hombre llamó al vendedor para informarle lo ocurrido, y este envió a un albañil. El operario realizó once cortes con una amoladora. Desde entonces, la pileta no solo perdía agua, sino que también quedó destruida. A pesar de los reclamos, nunca fue reparada.
El fuero Civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por el hombre. Condenó al vendedor a indemnizarlo por el incumplimiento del contrato. El fallo también contempló los padecimientos que afectaron su salud.
Durante el trámite, el vendedor argumentó que había propuesto alternativas de reparación, pero que fue el hombre quien impidió finalizar los trabajos. También negó toda responsabilidad por el estado defectuoso de la piscina.
La prueba pericial, realizada por un arquitecto, concluyó que la pileta presentaba daños graves: hundimientos, fisuras, deformaciones y fallas en el asentamiento. Determinó que hubo una mala preparación del terreno y ausencia de compactación. Recomendó retirar la pileta y realizar una nueva instalación en condiciones adecuadas.
Una pericia médica confirmó las patologías en la columna. El informe respaldó la indicación de practicar natación para morigerar el dolor y mejorar su calidad de vida.
La sentencia aplicó normas del Código Civil y Comercial de la Nación sobre contratos de obra y servicios, buena fe contractual y responsabilidad por incumplimiento esencial. La jueza consideró acreditado que existió un contrato más amplio que una simple compraventa y que el comerciante incumplió con sus obligaciones.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Bautista Yunes, cierra el Año con Logros Destacados en el canotaje Rionegrino y ArgentinoRegionales - Choele Choel02/12/2025
El joven palista de 14 años de Choele Choel, se consagró Campeón Argentino, Campeón provincial y fue pieza clave en el triunfo de la Selección Argentina en la Copa Binacional
Las instituciones de Bomberos Voluntarios y el Hospital Local recuerdan a todas las personas ya inscriptas que este 3 de diciembre se llevará a cabo la capacitación en reanimación cardipulmonar (RCP), una instancia formativa esencial para actuar ante una emergencia.
Choele Choel inicia la recepción de boletines para el pago de la tercera cuota de las Becas Municipales 2025.
La Comisaría de Familia de Choele Choel realizó una campaña preventiva e informativa con motivo de conmemorarse éste 25 de noviembre el “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”.
Se viene el segundo sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de ChoeleRegionales - Choele Choel27/11/2025
Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia, tendrá el segundo sorteo anticipado, que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, nuevamente con importantes premios para los participantes: un iPhone 16 Pro, una moto eléctrica y un viaje a Cataratas del Iguazú para dos personas.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal