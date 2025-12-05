Allanamiento positivo y secuestro de elementos

Uno de ellos en Calle Las Jarillas y Vespa, de donde se secuestraron varios elementos.

La acción comenzó minutos antes de las 8 de la mañana y se extendió por espacio de algunas horas.



Fue el corolario de un trabajo de investigación de casi cuatro meses a cargo de la unidad especial y bajo supervisión de la Fiscalía Federal “Área de Investigación de Casos Sencillos” de General Roca a cargo del Dr. Francisco Iglesias.



En el curso de lo actuado, se logró reunir información certera de que, personas ocupantes de los domicilios ahora allanados, registraban actividad presuntamente vinculada a la comercialización de sustancias estupefacientes.

Una vez logrado reunir las pruebas necesarias, se solicitó al Juzgado realizar los allanamientos a fin de hacer cesar la actividad ilícita.

En el marco de las diligencias realizadas, se procedió a secuestrar: Clorhidrato de cocaína fraccionada, Cannabis Sativa (Marihuana), un envoltorio de nylon conteniendo sustancia polvorienta color violeta (que será enviada a laboratorio), balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tras los resultados obtenidos, la justicia federal dispuso la imputación de tres personas en causa instruida desde la Judicial Federal por infracción a la ley de estupefacientes 23.737.

Fuente Unidad Regional IV