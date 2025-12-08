Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”

La Orquesta del Bicentenario y los talleres de banda que funcionan en cinco instituciones educativas de Choele Choel tuvieron una presentación destacada, aportando color, ritmo y emoción a una jornada que convocó a numerosos vecinos.



Desde la organización señalaron que la iniciativa busca ser “un recordatorio de lo importante que es construir espacios donde todos podamos disfrutar”, remarcando el valor de generar ámbitos abiertos, accesibles y compartidos.



El evento se desarrolló en el Polo Gastronómico local y contó con la participación de los talleres de banda de la Escuela Especial Nº 8, de las Escuelas Primarias Nº 280, 77 y 236, y de la ESRN Nº 47. Cada grupo aportó su impronta musical, logrando un clima festivo que puso en relieve el trabajo sostenido de estudiantes y docentes.



“Bailando al mismo compás” se consolidó así como una actividad que no solo celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino que también fortalece la integración y el reconocimiento del talento que emerge en las escuelas de la región.