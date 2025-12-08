La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia explotó de público y energía: más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92 para una celebración que superó todas las expectativas.
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 "Alfredo Caso" llevó adelante la actividad "Bailando al mismo compás", una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La Orquesta del Bicentenario y los talleres de banda que funcionan en cinco instituciones educativas de Choele Choel tuvieron una presentación destacada, aportando color, ritmo y emoción a una jornada que convocó a numerosos vecinos.
Desde la organización señalaron que la iniciativa busca ser “un recordatorio de lo importante que es construir espacios donde todos podamos disfrutar”, remarcando el valor de generar ámbitos abiertos, accesibles y compartidos.
El evento se desarrolló en el Polo Gastronómico local y contó con la participación de los talleres de banda de la Escuela Especial Nº 8, de las Escuelas Primarias Nº 280, 77 y 236, y de la ESRN Nº 47. Cada grupo aportó su impronta musical, logrando un clima festivo que puso en relieve el trabajo sostenido de estudiantes y docentes.
“Bailando al mismo compás” se consolidó así como una actividad que no solo celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sino que también fortalece la integración y el reconocimiento del talento que emerge en las escuelas de la región.
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
La municipalidad de Choele Choel por medio de la licitación pública 08/2025 llama a interesados en ejecutar la obra de reparación y recambio de cubierta metálica del polideportivo
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
