Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
Excelente primera noche de la Fiesta del folklore
La primera noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia fue un éxito.Regionales - Choele Choel06/12/2025
La jornada fue acompañada por el clima que si bien por la noche se presentó algo más fresca, fueron los artistas los encargados de poner el calor de la noche.
Los cuatro de Córdoba, Los Nocheros y BM fueron los números centrales del día viernes en la primera edición nacional de la fiesta del folklore y la familia.
Durante la jornada se realizó el sorteo de diez premios de trescientos mil pesos cada uno. Premios correspondientes al gran bingo de la fiesta que el día sábado entregará 500 mil pesos a la línea y tres millones al cartón lleno, además con el número de cartón se sorteará un Volkswagen Polo Track.
Durante está jornada se estarán presentando en el escenario principal Wenuy, El Bagual, Mestizas, Joni Lala, Aluen, Natalia Pastoruti, Los Palmeras y para cerrar aires de enero.
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.
En un gesto que destaca el valor comunitario de la educación y el rol transformador de las escuelas técnicas, estudiantes del CET N°13 de Choele Choel entregaron al Hospital Zonal cinco porta sueros construidos íntegramente en los talleres de la institución, como parte de sus Prácticas Profesionalizantes.
Llaman a licitación para recambio de cubierta metálica del playónRegionales - Choele Choel05/12/2025
La municipalidad de Choele Choel por medio de la licitación pública 08/2025 llama a interesados en ejecutar la obra de reparación y recambio de cubierta metálica del polideportivo
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.