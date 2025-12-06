Excelente primera noche  de la Fiesta del folklore

La jornada fue acompañada por el clima que si bien por la noche se presentó algo más fresca, fueron los artistas los encargados de poner el calor de la noche.

Los cuatro de Córdoba, Los Nocheros y BM fueron los números centrales del día viernes en la primera edición nacional de la fiesta del folklore y la familia.

Durante la jornada se realizó el sorteo de diez premios de trescientos mil pesos cada uno. Premios correspondientes al gran bingo de la fiesta que el día sábado entregará 500 mil pesos a la línea y tres millones al cartón lleno, además con el número de cartón se sorteará un Volkswagen Polo Track.

Durante está jornada se estarán presentando en el escenario principal Wenuy, El Bagual, Mestizas, Joni Lala, Aluen, Natalia Pastoruti, Los Palmeras y para cerrar aires de enero.