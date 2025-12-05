Vuelco en la ruta 22 generó interrupción en el tránsito

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana.



Una camioneta Toyota Hilux con su acoplado, ambos cargados de cubiertas usadas, había salido de Chelforó en dirección a Bahía Blanca.

En el lugar indicado, el conductor - de 28 años de edad y con domicilio en Chelforó, perdió el control del rodado y la inestabilidad del carro provocó el vuelco de ambos.

La camioneta, el carro y las cubiertas cortaron gran parte de la ruta y el tránsito por el lugar se vio dificultado - incluso por momentos hubo que interrumpir totalmente la circulación - hasta que se pudo despejar y limpiar la ruta.

Los dos ocupantes solo sufrieron lesiones leves.

Fuente Unidad Regional IV