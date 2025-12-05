Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.
Vuelco en la ruta 22 generó interrupción en el tránsito
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.Regionales05/12/2025
El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana.
Una camioneta Toyota Hilux con su acoplado, ambos cargados de cubiertas usadas, había salido de Chelforó en dirección a Bahía Blanca.
En el lugar indicado, el conductor - de 28 años de edad y con domicilio en Chelforó, perdió el control del rodado y la inestabilidad del carro provocó el vuelco de ambos.
La camioneta, el carro y las cubiertas cortaron gran parte de la ruta y el tránsito por el lugar se vio dificultado - incluso por momentos hubo que interrumpir totalmente la circulación - hasta que se pudo despejar y limpiar la ruta.
Los dos ocupantes solo sufrieron lesiones leves.
Fuente Unidad Regional IV
Mauricio Orozco unió a las comunidades del Valle Medio en busca de crear conciencia colectiva y reunir fondos para la compra de sillas de ruedas.
La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, contó con la participación del nadador de aguas abiertas de Choele Choel, Leonardo Migone, quién finalizó el octavo lugar de la general
El IPPV le entregó la escritura de su vivienda a 16 familias de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay, Coronel Belisle y Choele Choel, en el marco del plan de regularización que lleva adelante desde que comenzó la actual gestión.
Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIFRegionales03/12/2025
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó, en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.
El 22 y 23 de noviembre Wenuy estuvo participando en el certamen Perla del Valle en Villa Regina.
Más de veinte mujeres recibieron sus certificados del Curso de Empoderamiento Administrativo para Mujeres Obreras en Roles de Apuntadoras, una capacitación desarrollada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UOCRA, realizado en el campamento del proyecto VMOS cercano a Lamarque, denominado PK-190.
En la mañana del lunes, en la audiencia de cesura, las partes solicitaron la pena para el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
Este viernes será la primera noche de la Fiesta nacional del folclore y la familia. El predio abierto a todo público se prepara para recibir a miles de visitantes.
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.