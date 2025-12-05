Vuelco en la ruta 22 generó interrupción en el tránsito

Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta  nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.

Regionales05/12/2025
IMG-20251205-WA0032

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana. 


Una camioneta Toyota Hilux con su acoplado, ambos cargados de cubiertas usadas, había salido de Chelforó en dirección a Bahía Blanca.

En el lugar indicado, el conductor - de 28 años de edad y con domicilio en Chelforó, perdió el control del rodado y la inestabilidad del carro provocó el vuelco de ambos. 

La camioneta, el carro y las cubiertas cortaron gran parte de la ruta y el tránsito por el lugar se vio dificultado - incluso por momentos hubo que interrumpir totalmente la circulación - hasta que se pudo  despejar y limpiar la ruta. 

Los dos ocupantes solo sufrieron lesiones leves.

Fuente Unidad Regional IV 

