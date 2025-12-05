Instituciones del Valle Medio reciben asesoramiento jurídico gratuito

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.

Regionales05/12/2025
IMG-20251205-WA0008

“Se trata de un asesoramiento legal básico comunitario, una propuesta que busca acercar el conocimiento jurídico a la comunidad, brindando orientación legal gratuita a asociaciones civiles, instituciones y vecinos”, explicó Bernardi.


El proyecto apunta a promover el acceso al conocimiento jurídico como herramienta de participación, empoderamiento y fortalecimiento social. Asimismo, ofrece a los estudiantes de segundo y tercer año la oportunidad de enfrentarse a situaciones reales de consulta, aplicando los contenidos trabajados en clase. “Buscamos que vivencien el rol profesional desde una perspectiva comunitaria y formativa”, agregó el docente.


El servicio consiste en orientación jurídica general: se brinda información sobre normativas, procedimientos y organismos competentes según cada consulta. No se realizan gestiones judiciales ni representación letrada.


Hasta el momento, tres instituciones ya han recibido asesoramiento: la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán, la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Choele Choel y la Asociación Grandes Lazos de Lamarque. -

