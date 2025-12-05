Mauricio Orozco unió a las comunidades del Valle Medio en busca de crear conciencia colectiva y reunir fondos para la compra de sillas de ruedas.
Instituciones del Valle Medio reciben asesoramiento jurídico gratuito
Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.Regionales05/12/2025
“Se trata de un asesoramiento legal básico comunitario, una propuesta que busca acercar el conocimiento jurídico a la comunidad, brindando orientación legal gratuita a asociaciones civiles, instituciones y vecinos”, explicó Bernardi.
El proyecto apunta a promover el acceso al conocimiento jurídico como herramienta de participación, empoderamiento y fortalecimiento social. Asimismo, ofrece a los estudiantes de segundo y tercer año la oportunidad de enfrentarse a situaciones reales de consulta, aplicando los contenidos trabajados en clase. “Buscamos que vivencien el rol profesional desde una perspectiva comunitaria y formativa”, agregó el docente.
El servicio consiste en orientación jurídica general: se brinda información sobre normativas, procedimientos y organismos competentes según cada consulta. No se realizan gestiones judiciales ni representación letrada.
Hasta el momento, tres instituciones ya han recibido asesoramiento: la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán, la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Choele Choel y la Asociación Grandes Lazos de Lamarque. -
La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, contó con la participación del nadador de aguas abiertas de Choele Choel, Leonardo Migone, quién finalizó el octavo lugar de la general
El IPPV le entregó la escritura de su vivienda a 16 familias de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay, Coronel Belisle y Choele Choel, en el marco del plan de regularización que lleva adelante desde que comenzó la actual gestión.
Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIFRegionales03/12/2025
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó, en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.
El 22 y 23 de noviembre Wenuy estuvo participando en el certamen Perla del Valle en Villa Regina.
Más de veinte mujeres recibieron sus certificados del Curso de Empoderamiento Administrativo para Mujeres Obreras en Roles de Apuntadoras, una capacitación desarrollada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UOCRA, realizado en el campamento del proyecto VMOS cercano a Lamarque, denominado PK-190.
En la mañana del lunes, en la audiencia de cesura, las partes solicitaron la pena para el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II.
La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán participó del Torneo Provincial Sub-16 disputado en la ciudad de Cipolletti, siendo éste el último certamen federativo del año y marcando el cierre de la temporada 2025.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
En la mañana del miércoles, minutos después de las 11 horas, ocurrió un siniestro vial en Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 992., a unos 6 kilómetros de Choele Choel
Compró una pileta para tratar su dolor lumbar, la instalaron mal y terminó destruídaRegionales - Choele Choel04/12/2025
Un hombre decidió instalar una pileta en su casa por recomendación médica. La natación le permitiría aliviar los dolores de columna. Se contactó con un vendedor, quien le ofreció una piscina de fibra de vidrio de 9 metros por 3,60 metros. El hombre pagó la pileta al contado y en efectivo. El precio incluía también los trabajos de colocación e instalación.