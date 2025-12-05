Orozco recorrió el valle medio en una cruzada solidaria

“Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social” fue el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de este año, y nos invita a reflexionar sobre cómo las comunidades pueden transformarse para garantizar igualdad de oportunidades reales.



Aún hoy, muchas personas con discapacidad enfrentan enormes dificultades para acceder a consultas médicas, estudios, tratamientos, prótesis y ortesis. Estos elementos, fundamentales para la autonomía y la calidad de vida, suelen verse obstaculizados por costos elevados, demoras burocráticas y falta de disponibilidad en los sistemas de atención.



Al mismo tiempo, persisten barreras arquitectónicas, sociales y actitudinales que limitan la plena integración comunitaria.



Promover sociedades inclusivas implica construir entornos que garanticen accesibilidad y fomentar una cultura comunitaria basada en el respeto, la empatía y la participación activa.