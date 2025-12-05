Orozco recorrió el valle medio en una cruzada solidaria

Mauricio Orozco unió a las comunidades del Valle Medio en busca de crear conciencia colectiva y reunir fondos para la compra de sillas de ruedas.

Regionales05/12/2025
IMG-20251205-WA0010

“Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social” fue el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de este año, y nos invita a reflexionar sobre cómo las comunidades pueden transformarse para garantizar igualdad de oportunidades reales.


 Aún hoy, muchas personas con discapacidad enfrentan enormes dificultades para acceder a consultas médicas, estudios, tratamientos, prótesis y ortesis. Estos elementos, fundamentales para la autonomía y la calidad de vida, suelen verse obstaculizados por costos elevados, demoras burocráticas y falta de disponibilidad en los sistemas de atención.


Al mismo tiempo, persisten barreras arquitectónicas, sociales y actitudinales que limitan la plena integración comunitaria. 


Promover sociedades inclusivas implica construir entornos que garanticen accesibilidad y fomentar una cultura comunitaria basada en el respeto, la empatía y la participación activa.

