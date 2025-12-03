El 22 y 23 de noviembre Wenuy estuvo participando en el certamen Perla del Valle en Villa Regina.
Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIF
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó, en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.Regionales03/12/2025
La sesión fue encabezada por la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También integraron el órgano, en distintos momentos, el procurador Jorge Crespo, la jueza Andrea Tormena y el juez Alejandro Pellizón.
Además, participaron los legisladores Lucas Pica, Facundo López y Juan Martín. Por el Colegio de Abogados intervinieron Elisa Elena Vicente, Josefina Crevario, Natalia Fabiana San Miguel, Mariano Gabriel Baraldi y Justo Emilio Epifanio.
Después de escuchar las exposiciones, el Consejo de la Magistratura abrió los sobres reservados en secretaría con los resultados de los exámenes escritos. Junto con el puntaje de antecedentes y la nota asignada en las entrevistas, procedió a realizar los nombramientos.
Por unanimidad, fue designada como jueza de garantías de Choele Choel, Lorena Belén Chávez. Como juez de garantías de Villa Regina, fue elegido por mayoría Agustín Bianchi.
Como fiscal de la Segunda Circunscripción fue designada, también por unanimidad, María Natalia Pascual.
Como secretaria de Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF), fue designada Agostina Bagliani. En tanto, el cargo de jueza de Familia de Luis Beltrán quedó vacante.
Más de veinte mujeres recibieron sus certificados del Curso de Empoderamiento Administrativo para Mujeres Obreras en Roles de Apuntadoras, una capacitación desarrollada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UOCRA, realizado en el campamento del proyecto VMOS cercano a Lamarque, denominado PK-190.
En la mañana del lunes, en la audiencia de cesura, las partes solicitaron la pena para el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II.
La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán participó del Torneo Provincial Sub-16 disputado en la ciudad de Cipolletti, siendo éste el último certamen federativo del año y marcando el cierre de la temporada 2025.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.