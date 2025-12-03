Wenuy estuvo participando en el certamen perla del valle

El 22 y 23 de noviembre Wenuy estuvo participando en el certamen Perla del Valle en Villa Regina.

Regionales03/12/2025
Wenuy participo en distintas categorías y rubros, infantiles, juveniles, mayores, adultos y añoranza.


La agrupación conformada por diferentes bailarines del valle medio se trajo diversos premios.


Entre ellos se puede mencionar el segundo do puesto pareja estilizada infantil de la mano de Isa y Gaspi, quién además obtuvo el segundo puesto solista de Malambo masculino infantil.


En tanto que Elu, Jonás y Tincho se quedaron con el primer lugar en conjunto de  Malambo infanto juvenil. 


En  conjunto de danza estilizada infantil juvenil obtuvieron el segundo lugar Valen, Kiari, Mía, Xiomi,Ani,Agus, Isa, Martin,Iker,Jonas,Victor, Juani,Manu y Elu.


Meli obtuvo el segundo puesto en solista de contrapunto del Malambo femenino.


Además Meli y Gonza  obtuvieron el tercer lugar en pareja estilizada raíz.


Mención especial conjunto tradicional familiar.


Jesús y Ali obtuvieron la segunda ubicación en pareja estilizada raíz añoranza.


Obtuvieron el segundo puesto en cuadro espectáculo, categoría única fragmentos y retratos de Rodolfo Walsh.


Elu y Mia estuvieron en la final de pareja de danza en contrapunto juvenil.


La agrupación de prepara para un 


Nos estamos preparando para el último viaje ahora el 6 y 7 de diciembre en el certamen de Mainque organizado por la agrupación Tati.


Para cerrar el año Wenuy realizará la muestra, en la peña aniversario el 20 de diciembre. 

