CEAER abrió preinscripciones para el 2026

Las preinscripciones ya se encuentran abiertas con una amplia oferta de carreras técnicas, de tres años de duración, que se dictan en las cuatro sedes Choele Choel, Lamarque, Chimpay y Luis Beltrán.



Las opciones formativas abarcan campos diversos y de alta demanda, como procesos automatizados, marketing digital, seguridad e higiene, gastronomía, gestión empresarial, energías renovables y producción agropecuaria, entre otros.



Además, la institución ofrece Certificaciones Profesionales anuales, ideales para quienes buscan una rápida salida laboral, o desean complementar sus estudios con nuevas competencias.



Con casi 35 años de trayectoria formando profesionales en distintas áreas del conocimiento, la institución se consolida como un referente regional en educación técnica superior, destacándose por su enfoque práctico, la vinculación con el sector productivo y su compromiso con el desarrollo local, preparando a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual con herramientas sólidas y una formación integral.



Para mas información de las carreras ingresa en el siguiente https://acortar.link/hy1ZZE . -