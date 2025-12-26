Familiares de personas con autismo solicitan empatía

Esto ocurrió a pesar de que en la provincia y en las distintas localidades la pirotecnia sonora está prohibida.

Incluso se había difundido un número de teléfono para realizar denuncias. En varias localidades se llamó, pero las respuestas fueron nulas



Padres de personas con autismo se expresaron por lo ocurrido en la noche del 24 donde la pirotecnia sonora estuvo presente en varias localidades del valle medio.



Los padres vienen impulsando juntos a otros actores de la comunidad campañas de pirotecnia cero, de más luces y menos ruidos.



"Cada persona tiene derecho a pasar unas felices fiestas, pero la felicidad de uno no puede construirse sobre el sufrimiento del otro" señalan las familias que manifiestan que las pasaron mal, con muchos niños desregulados, personas angustiadas, animales aterrados y adultos agotados.



"Familias enteras que hicieron todo lo posible para atravesar una noche que debería haber sido de encuentro y paz.

Nos preguntamos qué más hacer.

Informar, concientizar, hablar, explicar… y aun así, pareciera que cuanta más información hay, más intención hay de hacer daño. Esto se está convirtiendo en una falsa guerra entre quienes pedimos respeto y quienes creen que la libertad individual justifica pisar los derechos de los demás. No pedimos nada extraordinario. Pedimos empatía" señalan.



Las familias además resaltan: "Pedimos que nadie tenga que sufrir para que otro se divierta."