El día martes desde las 09:30 a 12:40 en la localidad de Rio Colorado se realizó un allanamiento en el marco de una investigación llevada adelante por la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio – con asiento en la localidad de Lamarque.
Familiares de personas con autismo solicitan empatía
En Nochebuena, en todo el Valle Medio se escucharon ruidos de pirotecnia.Regionales26/12/2025
Esto ocurrió a pesar de que en la provincia y en las distintas localidades la pirotecnia sonora está prohibida.
Incluso se había difundido un número de teléfono para realizar denuncias. En varias localidades se llamó, pero las respuestas fueron nulas
Padres de personas con autismo se expresaron por lo ocurrido en la noche del 24 donde la pirotecnia sonora estuvo presente en varias localidades del valle medio.
Los padres vienen impulsando juntos a otros actores de la comunidad campañas de pirotecnia cero, de más luces y menos ruidos.
"Cada persona tiene derecho a pasar unas felices fiestas, pero la felicidad de uno no puede construirse sobre el sufrimiento del otro" señalan las familias que manifiestan que las pasaron mal, con muchos niños desregulados, personas angustiadas, animales aterrados y adultos agotados.
"Familias enteras que hicieron todo lo posible para atravesar una noche que debería haber sido de encuentro y paz.
Nos preguntamos qué más hacer.
Informar, concientizar, hablar, explicar… y aun así, pareciera que cuanta más información hay, más intención hay de hacer daño. Esto se está convirtiendo en una falsa guerra entre quienes pedimos respeto y quienes creen que la libertad individual justifica pisar los derechos de los demás. No pedimos nada extraordinario. Pedimos empatía" señalan.
Las familias además resaltan: "Pedimos que nadie tenga que sufrir para que otro se divierta."
El Consejo Escolar de Choele Choel comenzó con un amplio operativo de mantenimiento general en todos los establecimientos Valle Medio, con especial foco en las revisiones técnicas y redes de gas, acciones fundamentales de cara al próximo ciclo lectivo.
Del 15 al 18 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Voley Playa en la ciudad de Mar del Plata, donde la Selección de Río Negro se coronó campeón con gran aporte beltranense.
El día miércoles se cerró una de las instancias más significativas del calendario académico del CEAER: concluyó la maratónica presentación de Tesis Finales, con los trabajos de 15 egresados que se suman a un total de más de treinta nuevos técnicos formados por la institución para la región y el mundo.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales CEAER pone en marcha una nueva propuesta académica estratégica para el desarrollo regional y provincial: la Tecnicatura Superior en Logística y Transporte.
Homicidio de Marisa Coliman: la defensa pública argumentó frente al Tribunal de ImpugnaciónRegionales19/12/2025
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pichi Mahuida de la policía de Río Negro secuestró, en la tarde del martes, un arma de fuego que era transportada sin tener, su portador, la documentación correspondiente.
El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.
La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.